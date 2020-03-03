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2019 Kia Stinger

GT-Line + AWD + CUIR + GARANTIE!

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2019 Kia Stinger

GT-Line + AWD + CUIR + GARANTIE!

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Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

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$35,847

+ taxes & licensing

  • 12,221KM
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  • Listing ID: 4682898
  • Stock #: 20009
  • VIN: KNAE25LA1K6050405
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Kia-Stinger-2019-id7705479.html

JAMAIS ACCIDENTÉ + GARANTIE KIA 30 AVRIL 2024 / 100 000 KM


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+ CLÉ INTELLIGENTE
+ SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS
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+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ CAMÉRA DE RECUL AVEC CAPTEURS DE PROXIMITÉ
+ JANTES 18 POUCES



CETTE STINGER MUNIE DE LA TRACTION INTÉGRALE VOUS SÉDUIRA AVEC SONT MOTEUR 4 CYLINDRES DE 2.0 LITRES TURBOCHARGED CAPABLE DE PRODUIRE 255 CHEVAUX AINSI QUE 260 LBS DE COUPLE! RECONNU POUR SON LOOK SPORT AINSI QUE SA TENU DE ROUTE, ELLE VOUS LAISSERA SANS SOUFFLE AVEC SES PERFORMANCES! VENEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI!



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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Jantes en Aluminium
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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