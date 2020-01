2019 Mazda CX-3

https://www.autoaubaine.com/Mazda-CX-3-c7667713.html



Tapis de haute qualitavant et arrie, tapis de valise, marchepied de pare-chocs arrie et garantie Mazda 4 ans avec kilomrage illimitinclus. Une valeur de 1657$.



Rabais au comptant inclus





Moteur 4 cylindres Skyactiv-G de 2,0 L DACT et 16 soupapes (148 ch. et 146 lb-pi)



uipement de la version GS avec toit ouvrant plus :



Roues en alliage de 18 po (avec rayons usin au fini lustravec idements peints de couleur fonc).



Garnissage des sies en cuir.



Sie conducteur 10 rlages ectriques (soutien lombaire compris).



Chae audio BoseMD haut de gamme 7 haut-parleurs.



Syste de navigation.



Radio satellite SiriusXMMC (abonnement gratuit de 3 mois inclus).



Syste avancde terrouillage sans cl(proximitet darrage).



Rroviseur intieur attuation automatique.



Phares antibrouillards DEL.



Sie du conducteur moire de positions.



Syste d'identification des panneaux de signalisation (TSR)??.

Windows MOONROOF

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Rétroviseur à atténuation automatique

Cache bagages

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Radio HD

Siège mémoire

Aluminium

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Surveillance de l’angle mort

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants - Avant

Volant chauffant

