2019 Mazda CX-5

Garantie Mazda 4 ans avec kilomrage illimitinclus. Une valeur de 1025$.



Protection pare-pierres Protex.



Skyactiv-G 2.5 T de 2,5 L deloppant une puissance de 227 ch ? et un couple de 310 lb-pi avec syste de traction intrale i-ACTIV.



uipement du mode GS avec traction intrale i-Activ et Groupe Confort, plus :



Garnissage des sies en cuir.



Sies arrie chauffants (lataux seulement/trois places).



Roues de 19 po en alliage (fini mallique gris fonclustr.



Chae BoseMD 10 haut-parleurs.



Montant avant recouvert de tissu avec anneau de haut-parleur BoseMD haut de gamme.



Sie conducteur 10 rlages ectriques, y compris le soutien lombaire ectrique.



Sies avant ventil (trois places).



Sie du conducteur moire de position (deux rlages de moire).



Sie du passager avant 6 rlages ectriques.



Syste de navigation.



Bande dorative de planche de bord peinte (bois mallique).



lairage avant et arrie DEL distinctif.



Phares antibrouillard DEL.



Syste d'lairage avant adaptatif (AFS).



ran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise.



Syste d'identification des panneaux de signalisation (TSR)??.



Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois).



Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD (avec abonnement gratuit de 5 ans).



Syste de contre distance HomeLinkMD.



Rroviseurs extieurs escamotables.



Rabais au comptant inclus.

Additional Features Chrome

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Caméra de recul

Freins à disque

Sièges baquets

Anti-démarreur

Rideaux gonflables

Système de radiocommunication

Porte-gobelet

Rétroviseurs

Volant chauffant

Différentiel à glissement limité

