https://www.4mkauto.com/occasion/Cadillac-Escalade-2008-id7642413.html



4MKAUTO

514-865-4438

2008 Cadillac Escalade ESV AWD 7 passagers 8 Cyl. 6.2L

Automatique avec mode tiptronic, 126.855 km certifié elle est toute équipée avec sièges en cuir électriques et chauffants/ventilés, vitres et miroirs électriques, portes électriques, air climatisé bi-zone, commande audio au volant, verrouillage à distance, régulateur de vitesse, lecteur CD, lecteur DVD, lecteur MP3, navigation, toit ouvrant, caméra de recule, pédale ajustable électrique pneus d'hiver ainsi que les mags. Véhicule provenant directement d'un concessionnaire de neuf, attestation de kilométrage et historique du propriétaire à l'appui.



POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT MAISON AVEC SEULEMENT $500 DE COMPTANT POUR LES VÉHICULES DE $6.000 ET MOINS.

FINANCEMENT BANCAIRE ZÉRO COMPTANT.



FINANCEMENT MAISON ET BANCAIRE DISPONIBLE, VERSEMENT INITIAL DE $3.250 OU VALEUR D'ÉCHANGE ÉQUIVALENT NÉCESSAIRE POUR LE FINANCEMENT MAISON. FINANCEMENT MAISON DISPONIBLE POUR LES VÉHICULES DE $2.000 ET MOINS AVEC ACCOMPTE DE $300. APPROBATION GARANTIE À 99.9%! 1 ère, 2 ème et 3 ème chance au crédit accepté! LIVRAISON RAPIDE!



GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE



MEMBRE D'AMVOQ

Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec



Les images et les descriptions des véhicules publiées sur les pages de notre site web ne sont qu'à titre représentatif et sont la gracieuseté de nos fournisseurs. Le fonctionnement des équipements indiqués, tel que l'air climatisé, le bluetooth, la radio, etc., n'est pas garanti. Veuillez noter que les spécifications et/ou les images du véhicule peuvent différer légèrement. Le concessionnaire n'est pas responsable des erreurs de fautes de frappe, ni de celles reliées au prix, à l'information sur le produit, à la publicité et à la manutention. Les prix publiés ainsi que les quantités disponibles sont sujet à changement sans préavis.



WWW.4MKAUTO.COM

14100 BL. CURÉ-LABELLE À MIRABEL J7J 1L6

SORTIE 31 DE L'AUTOROUTE 15 NORD

OUVERT Lundi au Samedi / OPEN Monday to Saturday

TÉL: 514-865-4438

Additional Features Marchepieds

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Direction assistée

Lecteur MP3

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Siège électrique avant - Passager

Climatisation arrière

Sièges de troisième rangée

Siège mémoire

Système GPS

Pédales ajustables

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.