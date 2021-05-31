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2018 Chevrolet Spark

LT + 1.4L + CAMÉRA DE RECUL + 8 PNEUS

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2018 Chevrolet Spark

LT + 1.4L + CAMÉRA DE RECUL + 8 PNEUS

Location

Automont Chevrolet Buick GMC

1300 Albiny Paquette, Mont-Laurier, QC J9L 1M7

819-623-1122

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$13,495

+ taxes & licensing

  • 14,454KM
  • Used
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  • Listing ID: 4422507
  • Stock #: 92039B
  • VIN: KL8CD6SA5JC442887
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Hatchback
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
5-door
https://www.autoaubaine.com/Chevrolet-Spark-c7651721.html

VERSION LT, CHAUFFE-BLOC, MOTEUR 1.4L, TRANSMISSION AUTOMATIQUE CVT, GROUPE ÉLECTRIQUE, A/C, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, COMMANDE AU VOLANT, VOLANT INCLINABLE, ÉCRAN COULEUR 7PO AVEC CAMÉRA DE RECUL INTÉGRÉ, AM/FM/AUX/USB/RADIO SIRIUSxm, MONITEUR DE PRESSION DES PNEUS, 8 PNEUS, ONSTAR ET PLUS ENCORE.

*** SEULEMENT 14454KM *** JAMAIS ACCIDENTÉ *** RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE ET GRATUIT POUR TOUS. VÉHICULE CERTIFIÉ AVEC GARANTIE COMPLÈTE JUSQU'AU 31/05/2021 OU 60000KM ET JUSQU'AU 31/05/2023 OU 160000KM POUR LE GROUPE PROPULSEUR. GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE.

LIVRAISON À DOMICILE DISPONIBLE!

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*Des frais de livraison de 299$ s'appliquent*

____________________________________________

LT VERSION, BLOC-HEATER, 1.4L ENGINE, CVT AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER GROUP, A/C, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, STEERING CONTROL, TILT STEERING, 7IN SCREEN WITH BACK-CAMERA INTEGRATED, AM/FM/AUX/USB/SIRIUSxm RADIO, TIRE PRESSURE MONITOR, 8 TIRES, ONSTAR AND MORE.

*** ONLY 14454KM *** NEVER ACCIDENTS *** CARPROOF REPORT AVAILABLE AND FREE FOR ALL. CERTIFIED VEHICLES WITH COMPLETE WARRANTY UNTIL MAY 31st 2021 OR 60000KM AND UNTIL MAY 31st 2023 OR 160000KM FOR THE POWERTRAIN. ADDITIONAL WARRANTY AVAILABLE.

HOME DELIVERY AVAILABLE!

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* $ 299 delivery fee applies *
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Tapis protecteurs
  • Chauffe-moteur
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Système ON-STAR

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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