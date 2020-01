2018 Chevrolet Spark

https://www.autoaubaine.com/Chevrolet-Spark-c7651721.html



VERSION LT, CHAUFFE-BLOC, MOTEUR 1.4L, TRANSMISSION AUTOMATIQUE CVT, GROUPE ÉLECTRIQUE, A/C, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, COMMANDE AU VOLANT, VOLANT INCLINABLE, ÉCRAN COULEUR 7PO AVEC CAMÉRA DE RECUL INTÉGRÉ, AM/FM/AUX/USB/RADIO SIRIUSxm, MONITEUR DE PRESSION DES PNEUS, 8 PNEUS, ONSTAR ET PLUS ENCORE.



*** SEULEMENT 14454KM *** JAMAIS ACCIDENTÉ *** RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE ET GRATUIT POUR TOUS. VÉHICULE CERTIFIÉ AVEC GARANTIE COMPLÈTE JUSQU'AU 31/05/2021 OU 60000KM ET JUSQU'AU 31/05/2023 OU 160000KM POUR LE GROUPE PROPULSEUR. GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE.



LIVRAISON À DOMICILE DISPONIBLE!



CONTACTEZ-NOUS AU 1-888-377-2659 OU CONTACTEZ DIRECTEMENT ALEXANDRA AU 438-795-6913 (APPEL & TEXTO). AVEC NOUS C'EST SIMPLE ET EFFICACE! (acaron@automont.ca) #Automont

*Des frais de livraison de 299$ s'appliquent*



LT VERSION, BLOC-HEATER, 1.4L ENGINE, CVT AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER GROUP, A/C, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, STEERING CONTROL, TILT STEERING, 7IN SCREEN WITH BACK-CAMERA INTEGRATED, AM/FM/AUX/USB/SIRIUSxm RADIO, TIRE PRESSURE MONITOR, 8 TIRES, ONSTAR AND MORE.



*** ONLY 14454KM *** NEVER ACCIDENTS *** CARPROOF REPORT AVAILABLE AND FREE FOR ALL. CERTIFIED VEHICLES WITH COMPLETE WARRANTY UNTIL MAY 31st 2021 OR 60000KM AND UNTIL MAY 31st 2023 OR 160000KM FOR THE POWERTRAIN. ADDITIONAL WARRANTY AVAILABLE.



HOME DELIVERY AVAILABLE!



CONTACT US 1-888-377-2659 OR CONTACT ALEXANDRA DIRECTLY AT 438-795-6913 (CALL & TEXTO). WITH US IT'S SIMPLE AND EFFECTIVE! (acaron@automont.ca) #Automont

* $ 299 delivery fee applies *

Additional Features Radio Satellite

Tapis protecteurs

Chauffe-moteur

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Air climatisé

Volant ajustable

Système ON-STAR

