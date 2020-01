http://www.autofred.com/occasion/BMW-X3-2006-id7670478.html



2006 BMW X3 3.0 SI ALL WHEEL DRIVE FULLY LOADED RUNS GREAT VERY WELL MAINTAINED . 1 YEAR POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED .

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Pneus performance

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Direction assistée

Lecteur MP3

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Siège électrique avant - Passager

Radio HD

Phares haute intensité

Siège mémoire

Aluminium

Tout équipé

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Attelage remorque

Déflecteur de toit

