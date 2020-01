2007 BMW 3 Series

https://www.afocus.ca/occasion/BMW-3_Series-2007-id7650171.html



2007 BMW 3 SERIE 335i A VENDRE CHEZ AUTO FOCUS INTERNATIONAL A MONTRÉAL - CONVERTIBLE - AUTOMATIQUE - JANTES EN ALUMINIUM - SIEGES CHAUFFANTS - PORT USB - CLÉ INTÉLLIGENTE - AIR CLIMATISÉ - GROUPES ÉLÈCTRIQUES - RÉGULATEUR DE VITESSE - BAS MILLAGE 95000KM - COULEUR GRIS SUR INTÉRIEUR ROUGE - VÉHICULE TRÈS PROPRE.



TOUTE ÉQUIPÉE- EN EXCELLENTE CONDITION JAMAIS ACCIDENTÉE CARPROOF DISPONIBLE SUR PLACE.



POUR PLUS D'INFO VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 514-593-4333, OU VISITER NOTRE SITE WEB AU WWW.AFOCUS.CA

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Pneus performance

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Siège passager - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Intérieur en cuir

Siège électrique avant - Passager

Climatisation arrière

Radio HD

Phares haute intensité

Aide au stationnement (capteurs)

Coffre - Ouverture à distance

Siège mémoire

Aluminium

Tout équipé

Clé intelligente

Coussins gonflables

Points d'ancrage pour sièges d'enfant

Système d'alarme

Verrouillage automatique des portes

Verrouillage sans clé

Verrous de sécurité pour enfants

Miroirs ajustables de l'intérieur

Sièges électriques

Vitre arrière électrique

Accès coffre arrière

Appuie-bras central

Console Centrale

Déverrouillage à distance

Phares aux Xénon

Porte-gobelet

Sièges arrières rabattables

Sièges chauffants - Avant

Température externe

Jantes en Aluminium

Portes électriques

Console à l'avant

Décapotable

Propulsion

