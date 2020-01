2011 Kia Sportage

http://promos.spinellikia.com/occasion/Kia-Sportage-2011-id7657780.html Pneus d'hiver inclus, bluetooth, sieges chauffants! Spinelli Kia est situé à Roxboro et nous sommes ouverts 6 jours par semaine incluant les samedis de 10h à 16h! Nos véhicules sont inspectés par nos mécaniciens certifiés. Obtenez le rapport Carproof gratuitement en ligne. Financement disponible 100% approuvé en 1, 2 et 3ieme chance au crédit à partir de 0,9%. AUCUN CAS REFUSÉ! Venez voir et essayer le véhicule et bénéficiez d'un service aimable et sans pression. De plus, si vous changez d'avis, vous avez cinq jours ou 1000km pour échanger votre véhicule parmi notre inventaire de plus de 400 voitures (voir détails en concession). Le groupe Spinelli est en affaire depuis 1922 et continue sa passion pour l'excellence du service à la clientèle. Nous sommes votre destination Kia du Grand Montréal, à proximité de Pierrefonds, Pointe-Claire, Dorval, 15 minutes de Laval, 20 minutes du centre-ville de Montréal et de Vaudreuil-Dorion! Contactez-nous maintenant au 514-694-2220 ou visitez notre site au www.spinellikia.com pour découvrir tous les avantages Spinelli!

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Sièges baquets

Volant ajustable

Aluminium

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Lampes de lecture arrière

Sièges chauffants - Avant

Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.