https://www.lombardihonda.com/occasion/Toyota-Yaris-2011-id7688688.html



2011 TOYOTA YARIS LE JAMAIS ACCIDENTE!



AUTOMATIQUE, HAYON ET PLUS ENCORE...



-Rapport d historique CARFAX toujours disponible.

-Vehicule entierement INSPECTE avec soin par nos techniciens.

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Prise de courant 400 W (115 V)

