2013 Audi A4

https://www.lombardihonda.com/occasion/Audi-A4-2013-id7671091.html



*CECI EST UN 2014* OFFRE SPECIALE!! OBTENEZ UN 2014 POUR LE PRIX D'UN 2013!!



AUTOMATIQUE, SIEGES EN CUIR CHAUFFANTS, TOIT PANORAMIQUE, DETECTEUR DANGLES MORTS, REGULATEUR DE VITESSE, SYSTÈME DE NAVIGATION GPS, SYSTEME DE SON BANG&OLUFSEN, CAMERA DE RECUL, BLUETOOTH ET PLUS ENCORE.



-Rapport d historique CARFAX toujours disponible.

-Vehicule entierement INSPECTE avec soin par nos techniciens.

-FINANCEMENT FACILE ET RAPIDE. 1ere, 2e chance au CREDIT.

-GARANTIE prolongee disponible sur toutes les marques.

-Nous achetons votre ECHANGE, nous vous garantissons le MEILLEUR PRIX.

-LIVRAISON rapide.



Les proprietaires d'un véhicule Honda, que ce soit un vehicule neuf ou d'occasion, peuvent compter sur l'appui inconditionnel et l'experience de plus de 45 ans de Lombardi Honda a Montreal pres de la Rive-Nord et de la Rive-Sud.

**LOMBARDI HONDA*CONCESSIONNAIRE DE CONFIANCE DEPUIS 1972!**

Additional Features Toit ouvrant

Antipatinage

Contactez-nous pour plus de details!

Pneus performance

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 8 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.