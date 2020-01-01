Menu
Account
Sign In

2013 Honda CR-V

EX-L SIÈGES CHAUFFANTS - CAMÉRA DE RECUL - A/C

Watch This Vehicle

2013 Honda CR-V

EX-L SIÈGES CHAUFFANTS - CAMÉRA DE RECUL - A/C

Location

Pie IX Dodge Chrysler

9350, Boul. Pie IX, Montréal, QC H1Z 4E9

514-327-9000

  1. 4483131
  2. 4483131
  3. 4483131
  4. 4483131
  5. 4483131
  6. 4483131
  7. 4483131
  8. 4483131
  9. 4483131
  10. 4483131
  11. 4483131
  12. 4483131
  13. 4483131
  14. 4483131
  15. 4483131
  16. 4483131
  17. 4483131
  18. 4483131
  19. 4483131
  20. 4483131
  21. 4483131
  22. 4483131
  23. 4483131
  24. 4483131
  25. 4483131
  26. 4483131
  27. 4483131
  28. 4483131
  29. 4483131
Contact Seller

$14,996

+ taxes & licensing

  • 85,950KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4483131
  • Stock #: DUD5677
  • VIN: 2HKRM4H71DH119978
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.pie9.com/occasion/Honda-CRV-2013-id7664776.html

BIENVENUE CHEZ PIE-IX CHRYSLER. NOTRE DÉPARTEMENT DE VÉHICULES D'OCCASION VOUS PROPOSE LES MEILLEURS PRIX EN VILLE SUR UN VASTE INVENTAIRE DE VOITURES ET CAMIONNETTES DE QUALITÉ. RETROUVEZ UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES CHRYSLER,
DODGE, JEEP, RAM, FIAT ET D'AUTRES MARQUES POPULAIRES TELLES QUE HONDA, HYUNDAI, FORD, CHEVROLET, MAZDA, NISSAN, TOYOTA ET PLUSIEURS AUTRES. LE VÉHICULE QUE VOUS DÉSIREZ N'EST PAS EN INVENTAIRE? LAISSEZ NOTRE ÉQUIPE LE TROUVER POUR VOUS!
***NOS PRIX SONT BASÉ SUR UN FINANCEMENT***CHEZ PIE-IX CHRYSLER, JAMAIS DE FAUSSES PROMESSES, SIMPLEMENT LES MEILLEURS PRIX DU GRAND MONTRÉAL. VISITEZ NOTRE ÉQUIPE DU LUNDI AU SAMEDI ET OFFREZ-VOUS LE VÉHICULE DONT VOUS RÊVEZ.

Windows
  • MOONROOF
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Aluminium
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Chargeur de CD
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Pie IX Dodge Chrysler

2014 Kia Sorento SX
 189,700 KM
$8,489 + tax & lic
2011 Mitsubishi Lanc...
 138,000 KM
$4,459 + tax & lic
2017 Nissan Altima S
 101,307 KM
$11,459 + tax & lic
Pie IX Dodge Chrysler

Pie IX Dodge Chrysler

9350, Boul. Pie IX, Montréal, QC H1Z 4E9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

514-327-XXXX

(click to show)

514-327-9000

Send A Message