2013 Kia Sorento

http://www.fortierauto.com/occasion/Kia-Sorento-2013-id7655580.html



Garantie Ford 3ans/60 000km. Disponible. Fortier Auto a le bien-être de notre clientèle, c est pourquoi il nous fait plaisir de vous donner avec tout achat de véhicule d occasion 2 changements d huile gratuits dans notre atelier ! Que ce soit pour un véhicule neuf ou d'occasion, Fortier Auto est la référence lorsqu'il est le temps d'acheter ou de louer une nouvelle voiture. Faites affaire avec une maison de confiance établie depuis plus de 100 ans et le plus grand concessionnaire Ford au Québec. Nous sommes l'organisation #1 au Canada en rétablissement de crédit. Chez Fortier Auto, vous êtes 100% approuvé. C'est Fortier Auto qui a instauré la 2e chance au crédit il y a de cela plusieurs années. Nos officiers de crédit sont les meilleures de l'industrie et nous approuvons plus de dossiers de crédit chaque jour que tous nos compétiteurs réunis. N'hésitez pas à nous faire une demande en ligne et voyez la différence de faire affaire avec Fortier Auto !

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Démarreur à distance

Sièges tissu

Aide au stationnement (capteurs)

Crochet remorquage arrière

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Sièges chauffants

Attelage remorque

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.