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2013 Kia Sorento

LX+AWD

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2013 Kia Sorento

LX+AWD

Location

Pie IX Dodge Chrysler

9350, Boul. Pie IX, Montréal, QC H1Z 4E9

514-327-9000

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$11,989

+ taxes & licensing

  • 82,697KM
  • Used
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  • Listing ID: 4483128
  • Stock #: EUD5670
  • VIN: 5XYKTCA68DG316735
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.pie9.com/occasion/Kia-Sorento-2013-id7664777.html

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Aluminium
  • Tout équipé
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

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