2014 Ford Focus

http://www.autocreditgaranti.com/occasion/Ford-Focus-2014-id7643628.html



Ford FOCUS SE 2014



SE-BLUETOOTH-BANCS CHAUFFANTS-CRUISE CONTROL-GROUPE ÉLECTRIQUE-MAGS-VITRE TEINTÉE-ET PLUS! .RAPPORT CARFAX DISPONIBLE! DEMANDEZ-LE! Nous avons effectué un reconditionnement complet incluant shampooing intérieur et moteur, cire et polissage en 3 étapes complètes. Une inspection mécanique complète et les réparations nécessaires au fonctionnement sécuritaire du véhicule ont été fait et le rapport vous sera fourni en concession. PARTEZ EN CONFIANCE! Une garantie mécanique complète de 3 ANS / 60 000KM incluant les groupes électrique et accessoires peut vous être offerte à l'achat à coût très réduit! INFORMEZ-VOUS! FINANCEMENT : Nous offrons le financement sur ce véhicule, 1-2-3e chances au crédit à très BAS TAUX. DEMANDE DE FINANCEMENT EN LIGNE !! GRATUIT ET RÉPONSE RAPIDE! PROFITEZ DE NOS RABAIS FOURNISSEUR SUR TOUT PIÈCES-SERVICE APRÈS-VENTE! ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50% SUR VOS PROCHAINS CHANGEMENTS D'HUILE ET ENTRETIENS! AUTOPLEX VIAU CERTIFIÉ est une entreprise familiale en affaire depuis 1955. Notre personnel d'expérience à comme mission de vous satisfaire à tous les niveaux de votre transaction. Notre but est de simplifier votre processus d'achat au maximum! FAITES-NOUS CONFIANCE!! L'équipement du véhicule peu différés de cette fiche.

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Commandes audio au volant

Antipatinage

Ordinateur de bord

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussins gonflables latéraux

Serrure à sécurité pour enfants

Lecteur MP3

Air climatisé

Sièges baquets

Volant ajustable

Miroirs électriques

Télédéverrouillage

Servo-direction

Servo-freins

Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.