2015 Honda CR-V

HONDA CR-V TOURING 2015** AUTOMATIQUE**AWD/4X4**GROUPE ELECTRIQUE**ACCÈS SANS CLÉS**USB/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO**VOLANT FOURNIS DE CUIR MULTI-FONCTIONS**CAMERA DE RECULE+ANGLE MORT DROIT**HOME LINK**SIÈGES CHAUFFANTS/CUIR**FOGS**BLUETOOTH/COMMANDE VOCALE**VITRES TINTÉES**CRUISE CONTROL**TOIT OUVRANT**ECRAN TACTILE** **VÉHICULE D'OCCASION CERTIFIÉ INCLUANT NOTRE INSPECTION COMPLÈTE DE 100 POINTS **** ESTHÉTIQUE COMPLET REMIS À NEUF PAR NOS EXPERTS ET RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE ** Lallier Honda de Montréal offre des véhicules d'occasion certifiés Lallier, incluant notre garantie exclusive 10 ans/200 000 km sur le groupe motopropulseur.GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE SUR LA TOUS NOS VÉHICULES ! Évitez les problèmes et faites affaires avec Lallier Honda de Montréal, concessionnaire de confiance depuis plus de 40 ans ! Nous donnons toujours plus pour votre échange et nous offrons plusieurs options de financement: 1ère, 2e et 3e chance au crédit et on vous obtient toujours le meilleur taux de financement ! Faites de votre rêve une réalité !Inclus rabais au financement Il est plus abordable que vous pensez obtenir un véhicule de qualité avec nous! Optez pour le forfait V.I.P. chez Lallier Honda de Montréal et ayez la tranquillité d'esprit , on vous assure de vous obtenir la meilleure transaction pour votre véhicule tout en vous donnant accès à des économies en référencement d'assurance et on s'occupe du service d'immatriculation sur place!* inclus rabais au financement !! VOUS AVEZ UN ÉCHANGE OU EN LOCATION AVEC BAIL !! NOUS REPRENONS TOUTE SORTES DE VEHICULES, ACURA HONDA, MAZDA, NISSAN, FIAT , KIA , HYUNDAI ,FORD , VOLKS, CHEVROLET , CHRYSLER , DODGE,MERCEDES , BMW ,INFINITI , VOLVO, AUDI ET AUTRES Bienvenue chez nous! Chez Lallier Honda , la bonne affaire c'est Lallier!

Windows MOONROOF

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Rétroviseur à atténuation automatique

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Phares haute intensité

Aide au stationnement (capteurs)

Siège mémoire

Aluminium

Tout équipé

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Essuie-glace détecteur de pluie

Port USB

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Essuie-glace arrière

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Tachymètre

Vitres teintées

Hayon électrique

