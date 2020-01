http://promos.spinellinissan.com/occasion/Nissan-Micra-2015-id7620763.html *** VÉHICULE INSPECTÉ PAR NOS MECANICIENS CERTIFIÉS *** *** JAMAIS ACCIDENTÉ // CARFAX A L'APPUI // RETOUR DE LOCATION *** CONDITION IMPECCABLE COMME NEUF / BAS KM 2015 NISSAN MICRA SV, GRIS SUR NOIR, AUTOMATIQUE, TRES PROPRE/CONDITION IMPECCABLE, JAMAIS ACCIDENTE, CARPROOF DISPONIBLE, UN SEUL PROPRIETAIRE, BAS KILOMETRAGE, BLUETOOTH, VITRE ELECTRIQUE, USB, A/C, FINANCEMENT DISPONIBLE, GARANTIE PROLONGEE DISPONIBLE AVEC NISSAN CANADA, MEILLEUR PRIX!!!!! ***FINANCEMENT DISPONIBLE, GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE, MEILLEUR PRIX!!!*** FAITES LA BONNE TRANSACTION AVEC UN CONCESSIONAIRE DE CONFIANCE, SPINELLI, DEPUIS 1922: SERVICE // VALEUR // RÉPUTATION Ouvert aussi les soirs de semaine et le samedi. À quelques minutes du centre-ville de Montréal. Financement disponible 100% approuvé en 1 et 2 chance au crédit à partir de 0,9%. AUCUN CAS REFUSÉ. Véhicule inspecté par nos mécaniciens certifiés. Carproof disponible. Meilleur prix garanti. Venez voir le véhicule et bénéficiez d'un service aimable et sans pression. Si vous changez d'avis, vous avez cinq jours ou 1000km pour échanger votre véhicule parmi notre inventaire de 300+ voitures (voir détails en concession). Faites confiance à Spinelli, en affaire depuis 1922! Contactez-nous maintenant pour en savoir plus *514-697-9141* *www.spinellinissan.com*



Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Coussins gonflables arrière pour la tête

Verrous de sécurité pour enfants

