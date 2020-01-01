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2016 Chevrolet Spark

LT - TOIT OUVRANT - CAM. DE RECUL - AIR CLIMATISÉ

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2016 Chevrolet Spark

LT - TOIT OUVRANT - CAM. DE RECUL - AIR CLIMATISÉ

Location

Pie IX Dodge Chrysler

9350, Boul. Pie IX, Montréal, QC H1Z 4E9

514-327-9000

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$8,994

+ taxes & licensing

  • 55,012KM
  • Used
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  • Listing ID: 4425309
  • Stock #: DUD5659
  • VIN: KL8CD6SA5GC595715
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Charcoal
Body Style
Sedan
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.pie9.com/occasion/Chevrolet-Spark-2016-id7652148.html

BIENVENUE CHEZ PIE-IX CHRYSLER. NOTRE DÉPARTEMENT DE VÉHICULES D'OCCASION VOUS PROPOSE LES MEILLEURS PRIX EN VILLE SUR UN VASTE INVENTAIRE DE VOITURES ET CAMIONNETTES DE QUALITÉ. RETROUVEZ UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES CHRYSLER,
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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Aluminium
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Rétroviseurs chauffants
  • Portes électriques

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