2016 Chevrolet Trax

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Air climatisé

Cache bagages

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Lampes de lecture arrière

Portes électriques

