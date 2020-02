http://promos.spinellinissan.com/occasion/Nissan-Murano-2016-id7688281.html *** VÉHICULE INSPECTÉ EN 169 POINTS PAR NOS MECANICIENS CERTIFIÉS *** *** UN SEUL PROPRIÉTAIRE // JAMAIS ACCIDENTÉ // CARFAX A L'APPUI // RETOUR DE LOCATION *** CONDITION IMPECCABLE COMME NEUF ** DÉMARREUR A DISTANCE INTEGÉ ** 2016 NISSAN MURANO SV AWD, TOUTE ÉQUIPÉ, ARGENT SUR NOIR, NAVIGATION, DEMAREUR A DISTANCE INTEGÉ, CAMÉRA DE RECUL, TOIT PANORAMIQUE, SIÈGES ÉLECTRIQUES, VITRES ET MIRROIRS ÉLECTRIQUES, RÉTROVISEUR À ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE, OUVRE PORTE-GARAGE UNIVERSEL, SIÈGES CHAUFFANTS, PÉDALIER À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE, AIR CLIMATISÉ, INTERCHANGEUR DE CD, CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE, SUR MAGS, FREINS ABS, VITRES TEINTÉES ET BEAUCOUP PLUS!!! ***FINANCEMENT DISPONIBLE, GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE, MEILLEUR PRIX!!!*** FAITES LA BONNE TRANSACTION AVEC UN CONCESSIONAIRE DE CONFIANCE, SPINELLI, DEPUIS 1922: SERVICE // VALEUR // RÉPUTATION Ouvert aussi les soirs de semaine et le samedi. À quelques minutes du centre-ville de Montréal. Financement disponible 100% approuvé en 1 et 2 chance au crédit à partir de 0,9%. AUCUN CAS REFUSÉ. Véhicule inspecté par nos mécaniciens certifiés. Carproof disponible. Meilleur prix garanti. Venez voir le véhicule et bénéficiez d'un service aimable et sans pression. Si vous changez d'avis, vous avez cinq jours ou 1000km pour échanger votre véhicule parmi notre inventaire de 300+ voitures (voir détails en concession). Faites confiance à Spinelli, en affaire depuis 1922! Contactez-nous maintenant pour en savoir plus *514-697-9141* *www.spinellinissan.com*



Windows MOONROOF

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Démarreur à distance

Aluminium

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants - Avant

Vitres teintées

Hayon électrique

Volant chauffant

