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2016 Nissan Rogue

SV 4X4 - TOIT OUVRANT, SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA

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2016 Nissan Rogue

SV 4X4 - TOIT OUVRANT, SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA

Location

Pie IX Dodge Chrysler

9350, Boul. Pie IX, Montréal, QC H1Z 4E9

514-327-9000

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$15,786

+ taxes & licensing

  • 95,771KM
  • Used
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  • Listing ID: 4483137
  • Stock #: DUD5678
  • VIN: 5N1AT2MV1GC766028
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.pie9.com/occasion/Nissan-Rogue-2016-id7664789.html

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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Chargeur de CD
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Télédéverrouillage
  • Sièges chauffants
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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