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2017 Hyundai Elantra

LE - AIR CLIMATISÉ - BLUETOOTH - GROUPE ÉLECTRIQUE

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2017 Hyundai Elantra

LE - AIR CLIMATISÉ - BLUETOOTH - GROUPE ÉLECTRIQUE

Location

Pie IX Dodge Chrysler

9350, Boul. Pie IX, Montréal, QC H1Z 4E9

514-327-9000

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$10,993

+ taxes & licensing

  • 65,429KM
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  • Listing ID: 4425306
  • Stock #: DUD5658
  • VIN: 5NPD74LFXHH123713
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Charcoal
Body Style
Sedan
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.pie9.com/occasion/Hyundai-Elantra-2017-id7652145.html

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Enjoliveurs

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