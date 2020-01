2018 Kia Forte

https://www.autoaubaine.com/Kia-Forte-c7637602.html



Très beau ***** automatique avec technologie Bluetooth, caméra de recul, sièges chauffants, groupe électrique, régulateur de vitesse, air-climatisé, prise USB et beaucoup plus.

Un seul et unique propriétaire,jamais accidenté.

Minutieusement inspecté par nos Techniciens Certifiés avec rapport d'inspection à l'appui.

Le rapportCarFax est au dossier pour consultation.

Garantie prolongée et financement disponible sur place, spécialiste en crédit 1ère, 2ème et 3ème chance.

Pour plus d'informations sur ce véhicule, veuillez nous contacter:

514-595-6666 ou sans frais1-844-319-8791

https://www.kiadelasalle.ca/fr/a-vendre/auto/occasion/

Kia de LaSalle, fier membre duwww.groupecouture.ca

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Entreposage Média sur disque dur

Aluminium

Coussins gonflables arrière pour la tête

Verrous de sécurité pour enfants

Port USB

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Télédéverrouillage

Rétroviseurs

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

