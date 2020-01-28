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2018 Nissan Armada

SL AWD NAVIGATION / 8 PASSAGERS / CUIR / VOLANT CHAUFFANT / BANC CHAUFFANT

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2018 Nissan Armada

SL AWD NAVIGATION / 8 PASSAGERS / CUIR / VOLANT CHAUFFANT / BANC CHAUFFANT

Location

Spinelli Nissan

345, boul. Brunswick, Montréal, QC H9R 4S1

438-500-8948

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Contact Seller

$35,788

+ taxes & licensing

  • 68,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4524756
  • Stock #: P8003
  • VIN: JN8AY2NC3J9557658
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
http://promos.spinellinissan.com/occasion/Nissan-Armada-2018-id7623956.html

*** VÉHICULE INSPECTÉ ***

2018 NISSAN ARMADA SL AWD , GRIS SUR CUIR NOIR, AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS AVEC MODE REMORQUAGE/CHARGE LOURDE 8500 LB, 8 PASSAGERS, NAVIGATION, CAMÉRA DE RECUL + CAMÉRA 360, TRES PROPRE/CONDITION IMPECCABLE, TOIT OUVRANT, ENCORE SOUS GARANTIE DU MANUFACTURIER, JAMAIS ACCIDENTÉE CARPROOF A L'APPUI, VOLANT CHAUFFANT, VITRE TEINTÉES, BLUETOOTH, SYSTEME DE SON BOSE, REGULATEUR DE VITESSE, SIEGES CHAUFFANT, CLÉ INTELIGENTE INCLUANT DÉMAREUR A DISTANCE, SYSTEME D'ARVERTISSEMENT SUR L'ANGLE MORT, SYSTEME DE FREINAGE D'URGENCE INTELLIGENT, AVERTISSEMENT DE RISQUE DE COLLISION FRONTALE INTELLIGENT, DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES COLLISIONS EN MARCHE ARRIERE INTELLIGENT, ET BEAUCOUP PLUS.

***FINANCEMENT DISPONIBLE, GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE, MEILLEUR PRIX!!!***

FAITES LA BONNE TRANSACTION AVEC UN CONCESSIONAIRE DE CONFIANCE, SPINELLI, DEPUIS 1922: SERVICE // VALEUR // RÉPUTATION

Ouvert aussi les soirs de semaine et le samedi. À quelques minutes du centre-ville de Montréal. Financement disponible 100% approuvé en 1 et 2 chance au crédit à partir de 0,9%. AUCUN CAS REFUSÉ. Véhicule inspecté par nos mécaniciens certifiés. Carproof disponible. Meilleur prix garanti. Venez voir le véhicule et bénéficiez d'un service aimable et sans pression. Si vous changez d'avis, vous avez cinq jours ou 1000km pour échanger votre véhicule parmi notre inventaire de 300+ voitures (voir détails en concession). Faites confiance à Spinelli, en affaire depuis 1922!

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus *514-697-9141* *www.spinellinissan.com*


Windows
  • MOONROOF
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Siège mémoire
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Surveillance de langle mort
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Spinelli Nissan

Spinelli Nissan

345, boul. Brunswick, Montréal, QC H9R 4S1

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Call Dealer

438-500-XXXX

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438-500-8948

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