**INSPECTÉ 169 POINTS ET CERTIFIÉ**

2018 NISSAN ARMADA SL, GRIS SUR CUIR NOIR, AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS AVEC MODE REMORQUAGE/CHARGE LOURDE 8500 LB, 8 PASSAGERS, NAVIGATION, CAMÉRA DE RECUL + CAMÉRA 360, TRES PROPRE/CONDITION IMPECCABLE, TOIT OUVRANT, ENCORE SOUS GARANTIE DU MANUFACTURIER, JAMAIS ACCIDENTÉE CARPROOF A L'APPUI, VOLANT CHAUFFANT, VITRE TEINTÉES, BLUETOOTH, SYSTEME DE SON BOSE, REGULATEUR DE VITESSE, SIEGES CHAUFFANT, CLÉ INTELIGENTE INCLUANT DÉMAREUR A DISTANCE, SYSTEME D'ARVERTISSEMENT SUR L'ANGLE MORT, SYSTEME DE FREINAGE D'URGENCE INTELLIGENT, AVERTISSEMENT DE RISQUE DE COLLISION FRONTALE INTELLIGENT, DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES COLLISIONS EN MARCHE ARRIERE INTELLIGENT, ET BEAUCOUP PLUS.

***FINANCEMENT DISPONIBLE, GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE, MEILLEUR PRIX!!!***

FAITES LA BONNE TRANSACTION AVEC UN CONCESSIONAIRE DE CONFIANCE, SPINELLI, DEPUIS 1922: SERVICE // VALEUR // RÉPUTATION

Ouvert aussi les soirs de semaine et le samedi. À quelques minutes du centre-ville de Montréal. Financement disponible 100% approuvé en 1 et 2 chance au crédit à partir de 0,9%. AUCUN CAS REFUSÉ. Véhicule inspecté par nos mécaniciens certifiés. Carproof disponible. Meilleur prix garanti. Venez voir le véhicule et bénéficiez d'un service aimable et sans pression. Si vous changez d'avis, vous avez cinq jours ou 1000km pour échanger votre véhicule parmi notre inventaire de 300+ voitures (voir détails en concession). Faites confiance à Spinelli, en affaire depuis 1922!

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus *514-697-9141* *www.spinellinissan.com*