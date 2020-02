2019 Mazda MAZDA3

https://promos.mazdapat.com/occasion/Mazda-3-2019-id7690270.html



SUPERBE MAZDA 3 GS 2019 EN PARFAITE CONDITION, UN SEUL PROPRIAIRE A QUI LA CHANCE !!!!



- SIES CHAUFFANTS

- VOLANT CHAUFFANT

- CAMERA DE RECUL

- BLUETOOTH

- RULATEUR DE VITESSE

- CONTRE AUDIO AU VOLANT

- MIROIR CHAUFFANT

- AIR CLIMATISbr/>- ANTIVOL



MAINTENANT OUVERT LE SAMEDI !!!Mazda Pointe-aux-Trembles: Votre concessionnaire de choix pour un vicule neuf ou d'occasion. Financement partir de 1.90% pour un vicule d'occasion certifide marque Mazda seulement. Financement 1-2-3e chance au crit disponible. Meilleurs taux de l'industrie. Venez voir pourquoi nous sommes votre rence automobile dans l'Est de Montrl. Faites un essai routier d aujourd'hui de votre prochain vicule achetchez Mazda Pointe-aux-Trembles.



Financing from 1.90% for a Mazda-certified used car only. Financing 1-2-3th chance at available credit. Best rates in the industry.Come see why we are your automotive reference in East Montreal.Take a test drive today on your next vehicle purchased from Mazda Pointe-aux-Trembles.

Additional Features Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Climatiseur automatique

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Direction assistée

Air climatisé

Sièges baquets

Verrouillage sans clé

Dégivreur de Lunette

Essuie-glace détecteur de pluie

Intérieur Tissus

Volant chauffant

