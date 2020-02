2018 Kia Forte

https://www.autoblvd.ca/occasion/Kia-Forte-2018-id7677250.html



KIA Forte EX+ Toit Ouvrant *8x Mags + 8x Roues* Modèle EX+ très bien équipé avec Sièges Chauffants et Volant Chauffant, Ait Climatisée Bi-Zone thermostatique, Clé Intélligente, Système info-divertissement Apple Carplay/Androird Auto, Caméra Recul , Phare avant DEL Mags , Extérieur unique Ex, Garantie KIA 5 ans ou 100 000KM jusqu'au 20 Octobre 2022 * Beau Look Vitres teintées + 8x Mags + 8x Roues *

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Climatisation

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Pneus performance

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Climatisation arrière

Entreposage Média sur disque dur

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

Tout équipé

Clé intelligente

Contrôle de traction

Coussins gonflables

Odomètre journalier

Rideaux gonflables

Verrouillage sans clé

Dégivreur de Lunette

Dégivreur de lunette arrière

Double climatiseur automatique

Miroirs clignotants

Miroirs électriques

Port USB

Rétroviseurs chauffants

Lumières automatiques

Servo-direction

Siège arrière pliant

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Température externe

Portes électriques

Intérieur Tissus

Volant chauffant

Miroirs extensibles

Écran multimédia

