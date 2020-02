2012 Kia Sorento

http://www.maisonduroutier.com/occasion/Kia-Sorento-2012-id7695380.html



183 600 km certifié et jamais accidenté Moteur V6 3,5 litres, 7 passagers (rare) , traction intégrale. Inspecté et garantie. Financement rapide disponible 1e,2e et 3e chance au crédit.



Pour infos ou rendez-vous, 418-837-6988 ou par texto en tout temps a Sébastien Vermette 418-882-7139 ou Jonathan Grondin 418-569-9565.Membre A.M.V.O.Q et recommandé Caa-Québec, nous sommes en affaires depuis 1978 a vous offrir un service irréprochable, toujours au meilleur prix!

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Volant gainé de cuir

Roues en alliage d'aluminium

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

