2008 Toyota Camry

Véhicule laissé a notre place d'affaire en echange d'un autre véhicule. Disque et plaquettes de freins neuf. Financement par accord seulement. 13.5% disponible. Bearing de roues, pare-brise, changement d'huile et alignement fait. 4 PNEUS D'HIVERS NEUF. Inspection faite et prêt a partir. Entretient fait, pas de rouille. Reconditionnement esthétique intérieur et extérieur fait. Véhicule accidenté et réparé par professionnel il y a plusieurs année. Porte la mention RECONSTRUIT. Venez le voir vous ne serez pas déçu.







Nous sommes une entreprise FAMILIALE dans le domaine de l'automobile depuis plus de 41 ans a la MÊME ADRESSE. Notre service après vente défi toute la concurrence. Visitez notre site web au www.lerondpointdelauto.ca plusieurs véhicules disponibles. Nous sommes membre AMVOQ. Nous sommes situé à 50 minutes de Québec, à 1h45 de Montréal et à 40 minutes de Trois-Rivières par l'autoroute 20.

