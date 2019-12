2014 BMW 3 Series

https://www.autoaubaine.com/BMW-3 Series-c7639986.html



Garantie 3 ans ou jusqu'a 200 000km complet* par Garantie Avantage plus. kit de roues de mag Fast et pneus presque neuf. Edition avec interieur rouge. TRES RARE. Sieges et volant chauffant!!! Entretient minutieux. Groupe sport avec l'intérieur avec noir lustré, toutes les accessoires extérieur sont noir.

LA plus belle des 320 disponible. Copie carfax remis avec chaque achat. Inspection fait, ch.huile syntec fait et pret a partir.







Nous sommes une entreprise FAMILIALE dans le domaine de l'automobile depuis plus de 41 ans a la MÊME ADRESSE. Notre service après vente défi toute la concurrence. Visitez notre site web au www.lerondpointdelauto.ca plusieurs véhicules disponibles. Nous sommes membre AMVOQ. Financement sur place, informez vous. Bienvenue 2 ieme et 3 ieme chance au crédit. Nous sommes situé à 50 minutes de Québec, à 1h45 de Montréal et à 40 minutes de Trois-Rivières par l'autoroute 20. 320 335 328 328i 320i 335i C300

