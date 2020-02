https://www.autoaubaine.com/Hyundai-Accent-c7674854.html



Automatique

114 000km

Groupe électrique



***Balance de garantie prolongé Juin 2021

ou 35 000km***



****Financement et garantie dsiponible****

Additional Features Lecteur CD

Tapis protecteurs

Aileron

Essuie-glaces intermittents

Contactez-nous pour plus de details!

Coussin gonflable conducteur

Lecteur MP3

Air climatisé

Cache bagages

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.