2011 Jeep Compass

JEEP COMPASS 4X4 2011



- GARANTIE 6 MOIS OU 6000KM GROUPE PROPULSEUR INCLUS

- North Edition

- Seulement 114 483 km

- Automatique

- Sièges chauffants

- Prise AUX

- Régulateur de vitesse

- Vitres électrique

- Hitch

- Air climatisé

- Carproof Disponible

- Financement disponible

- Garantie mécanique prolongée disponible

- Inspection du véhicule disponible

- Service après vente de mécanique haute gamme disponible pour tout nos véhicule.

- Service esthétique fait sur tout nos véhicule, polisage , cirage, traitement de toit et remise à neuf. Disponible pour le public

- Véhicule INSPECTÉ

