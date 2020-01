2012 Mitsubishi Outlander

https://www.danyautomecanik.com/occasion/Mitsubishi-Outlander-2012-id7666854.html



Mitsubishi Outlander LS.2012.AWD.automatique.4 portes.sièges chauffant.air climatisé.7 passagers.

vitre électrique.miroirs électrique.régulateur de vitesse.garantie du manufacturier de 2 ans ou 15000 km.4 pneus d'hiver sur roues,4 pneus d'été sur mags.pour plus d'infos 418-254-4834.



Nous acceptons les échanges.



Il y a aussi beaucoup d'autres véhicules à vendre. Venez nous rencontrer.



Nos heures d'ouverture sont :

Du lundi au vendredi :

de 7 h à 18 h

Et le samedi :

de 8 h à 12 h

Sans oublier, ouvert 24 h sur 24 :



www.danyautomecanik.com/

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Démarreur à distance

Sièges de troisième rangée

Sièges tissu

4 Roues motrices

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

