2014 Kia Sorento

*JAMAIS ACCIDENTÉ* RÉTRO/VITRES ÉLECTRIQUES, ESSUIE-GLACES INTERMITTENT, PHARES AUTOMATIQUES, PHARES AUTOMATIQUES, BLUETOOTH, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE, LECTEUR CD, CLIMATISEUR, AUXILIAIRE, PRISE USB, PRISE 12 VOLTS.

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatisation

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Aide au stationnement (capteurs)

Dégivreur de lunette arrière

Miroirs électriques

Port USB

Appuie-bras central

Sièges chauffants

