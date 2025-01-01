Menu
Account
Sign In
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** BMW * X5 * AWD * TURBO * V6 * 300HP ** * VITRES TEINTÉES, TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, PHARES ANTIBROUILLARD, PHARES HID * INTÉRIEUR EN CUIR, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE, BLUETOOTH * DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR, CAMÉRA DE RECUL, HAYON ÉLECTRIQUE, GPS ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

2015 BMW X5

130,441 KM

Details Description Features

$19,817

+ taxes & licensing
Make it Yours

2015 BMW X5

xDrive35i *AWD *V6 *300HP *GPS *CUIR *TOIT *SIÈGES CHAUFF

Watch This Vehicle
13154059

2015 BMW X5

xDrive35i *AWD *V6 *300HP *GPS *CUIR *TOIT *SIÈGES CHAUFF

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

  1. 13154059
  2. 13154059
  3. 13154059
  4. 13154059
  5. 13154059
  6. 13154059
  7. 13154059
  8. 13154059
  9. 13154059
  10. 13154059
  11. 13154059
  12. 13154059
  13. 13154059
  14. 13154059
  15. 13154059
  16. 13154059
  17. 13154059
  18. 13154059
  19. 13154059
  20. 13154059
  21. 13154059
  22. 13154059
  23. 13154059
  24. 13154059
  25. 13154059
  26. 13154059
  27. 13154059
Contact Seller

$19,817

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
130,441KM
VIN 5UXKR0C50F0K55681

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # J3510A
  • Mileage 130,441 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** BMW * X5 * AWD * TURBO * V6 * 300HP **
* VITRES TEINTÉES, TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, PHARES ANTIBROUILLARD, PHARES HID
* INTÉRIEUR EN CUIR, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE, BLUETOOTH
* DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR, CAMÉRA DE RECUL, HAYON ÉLECTRIQUE, GPS

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Vehicle Features

Additional Features

Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Toit panoramique
Vitres teintées
Hayon électrique
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Sièges en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Sièges avant chauffants
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
SIÈGES À MÉMOIRE
RÉTROVISEURS À MÉMOIRE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
RÉTROVISEURS ESCAMOTABLES
PHARES HID
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Siège Passager Électrique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kia Val-Bélair

Used 2023 Mercedes-Benz GLC GLC 300 *AWD *TURBO *255HP *CUIR *GPS *BI-ZONE *SIÈGES CHAUFF for sale in Québec, QC
2023 Mercedes-Benz GLC GLC 300 *AWD *TURBO *255HP *CUIR *GPS *BI-ZONE *SIÈGES CHAUFF 16,137 KM $54,517 + tax & lic
Used 2019 Lincoln MKC SÉLECT *AWD *TURBO *245HP *TOIT PANO *CUIR *GPS *SIÈGES CHAUFF for sale in Québec, QC
2019 Lincoln MKC SÉLECT *AWD *TURBO *245HP *TOIT PANO *CUIR *GPS *SIÈGES CHAUFF 82,092 KM $21,977 + tax & lic
Used 2020 Kia Soul EX+ *CRUISE *TOIT *CAMERA *CARPLAY *SIEGES/VOLANT CHAUFF for sale in Québec, QC
2020 Kia Soul EX+ *CRUISE *TOIT *CAMERA *CARPLAY *SIEGES/VOLANT CHAUFF 56,136 KM $19,617 + tax & lic

Email Kia Val-Bélair

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

Call Dealer

1-581-705-XXXX

(click to show)

1-581-705-9117

Quick Links
Directions Website Inventory
$19,817

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2015 BMW X5