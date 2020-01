2015 Mazda MAZDA6

https://www.kiaquebec.com/occasion/Mazda-6-2015-id7651104.html



**OBTENEZ UN 2016 POUR LE PRIX D'UN 2015**TOUT EQUIPE**MAGS, AFFICHAGE TETE HAUTE, DETECTION DE PRESENCE DANS LES ANGLES MORTS, MEMOIRE DE SIEGE, PHARES AUTOMATIQUES, PHARES AU XENON, TOIT OUVRANT, BOUTON POUSSOIR, CLE INTELLIGENTE, SIEGES EN CUIR, SIEGES CHAUFFANTS, CLIMATISATION A DEUX ZONES, SIEGE DU CONDUCTEUR ELECTRIQUE, CAMERA DE RECUL, SYSTEME DE SON BOSE, SYSTEME DE NAVIGATION, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C**GARANTI JUSQU'EN JUIN 2021 OU 100000 KILOMETRES**POSSIBILITÉ DE PROLONGER LA GARANTIELa force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUEBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus,compactes,sous-compactes,berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices,. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy,Val-Bélair,Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,Cap-Rouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**VÉHICULE INSPECTÉ ET GARANTI**POUR PLUS D'INFORMATION CPERRON@FORCEKIA.COM**

Additional Features Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Miroirs chauffants

Climatisation

Traction avant

Phares automatiques

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Volant ajustable

Intérieur en cuir

Siège mémoire

Coussins gonflables doubles

Système d'alarme

Miroirs électriques

Siège à réglage électrique

Phares aux Xénon

Porte-gobelet

Sièges chauffants

Système de son Bose

