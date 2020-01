2016 Nissan Versa

http://www.automobilesrealparent.com/occasion/Nissan-Versa-2016-id7668603.html



NISSAN VERSA NOTE SR 2016



- GARANTIE NISSAN COMPLÈTE 21 MARS 2021 OU 100 000 KM

- 1 Ensemnble de pneus été sur jante Nissan

- 1 Ensemble de pneus hiver sur roue

- Seulement 33 529 km

- Caméra de recul

- Air climatisé

- Automatique

- Sièges chauffants

- Vitres électrique

- Carproof Disponible

- Financement disponible

- Garantie mécanique prolongée disponible

- Inspection du véhicule disponible

- Service après vente de mécanique haute gamme disponible pour tout nos véhicule.

- Service esthétique fait sur tout nos véhicule, polisage , cirage, traitement de toit et remise à neuf. Disponible pour le public

- Véhicule INSPECTÉ

Additional Features Radio AM/FM

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Air climatisé

Rétroviseur électrique

Télédéverrouillage

Sièges chauffants

Jantes en Aluminium

Portes électriques

