2017 Chevrolet Trax

**OBTENEZ UN NISSAN QUASHQAI POUR UN PEU PLUS CHER QU'UN CHEVROLET TRAX**MIEUX EQUIPE**JAMAIS ACCIDENTE**MAGS, BOUTON POUSSOIR, CLE INTELLIGENTE, VOLANT CHAUFFANT, CLIMATISATION A DEUX ZONES, PHARES AUTOMATIQUES, PHARES ANTIBROUILLARDS, CAMERA DE RECUL, ECRAN TACTILE, TOIT OUVRANT, SIEGES CHAUFFANTS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C**GARANTI JUSQU'EN JUILLET 2022 OU 100000 KILOMETRES**POSSIBILITÉ DE PROLONGER LA GARANTIELa force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUEBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus,compactes,sous-compactes,berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy,Val-Bélair,Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,Cap-Rouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**POUR PLUS D'INFORMATION CPERRON@FORCEKIA.COM**

Additional Features Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Coussins gonflables doubles

Système d'alarme

Miroirs électriques

Toit ouvrant électrique

Appuie-bras central

Essuie-glace arrière

Porte-gobelet

Sièges chauffants

Phares halogènes

Intérieur Tissus

Transmission intégrale

Volant chauffant

