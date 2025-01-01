Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉE EN 135 POINTS ** À VOIR ABSOLUMENT ** * PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE, SIEGES CHAUFFANTS * SUPPORT LOMBAIRE, SIEGES ÉLECTRIQUES, CAMERA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C, * DÉMARRAGE BOUTON-POUSSOIR, BLUETOOTH, RADIO SATELLITE, RÉGULATEUR DE VITESSE, AWD. **AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**

2017 Ford Edge

80,500 KM

Details Description Features

$16,817

+ taxes & licensing
2017 Ford Edge

SEL *AWD *BLUETOOTH *BI-ZONE *SIEGES CHAUFFANTS *CRUISE

13081226

2017 Ford Edge

SEL *AWD *BLUETOOTH *BI-ZONE *SIEGES CHAUFFANTS *CRUISE

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$16,817

+ taxes & licensing

Used
80,500KM
VIN 2FMPK4J91HBC18788

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # J3488A
  • Mileage 80,500 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉE EN 135 POINTS ** À VOIR ABSOLUMENT **
* PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE, SIEGES CHAUFFANTS
* SUPPORT LOMBAIRE, SIEGES ÉLECTRIQUES, CAMERA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C,
* DÉMARRAGE BOUTON-POUSSOIR, BLUETOOTH, RADIO SATELLITE, RÉGULATEUR DE VITESSE, AWD.

**AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Transmission Automatique - 6 vitesses
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Différentiel à glissement limité
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

2017 Ford Edge