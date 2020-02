2017 Hyundai Santa Fe

https://www.autoaubaine.com/Hyundai-Santa Fe XL-c7679264.html MOTEUR ET TRANSMISSION GARANTIE À VIE ! LA SEULE SALLE DE MONTRE INTERIEUR DE VÉHICULES D'OCCASION DANS LA RÉGION DE QUÉBEC. FINANCEMENT 1ER, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT INSPECTION CERTIFIÉE EN 120 POINTS ET REPARATIONS EFFECTUÉES ! HYUNDAI, LES VEHICULES LES MIEUX GARANTIE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ! POUR TOUTES INFORMATIONS DEMANDER,PASCAL DESNOYERS OU JASMIN DIONNE HYUNDAI VAL-BÉLAIR : 1-844-685-2500 CELLULAIRE : 418-933-0262 OU 418-802-8322 OU MEME PAR TEXTO !!!! Aucun accident !!! UN SEUL PROPRIO !!!! KILOMÉTRAGE CERTIFIER

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

6 haut-parleurs

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Climatisation arrière

Entreposage Média sur disque dur

Sièges de troisième rangée

Sièges tissu

Aluminium

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système d'alarme

Verrous de sécurité pour enfants

Port USB

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Télédéverrouillage

Essuie-glace arrière

Sièges arrières rabattables

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

Tachymètre

Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.