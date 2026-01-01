Menu
** TRÈS PROPRE ** VÉHICULE INSPECTÉE EN 135 POINTS ** À VOIR ** V6 * 4X4 * * PHARES AUTOMATIQUES, SIÈGE ÉLECTRIQUE, CAMERA DE RECUL, BLUETOOTH, * SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS, CROCHET DE REMORQUAGE ARR. ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

2018 Chevrolet Colorado

106,501 KM

$24,977

+ taxes & licensing
2018 Chevrolet Colorado

WORK TRUCK *4X4 *V6 *CAMERA *BLUETOOTH *SIEGE ELECTRIQUE

13490636

2018 Chevrolet Colorado

WORK TRUCK *4X4 *V6 *CAMERA *BLUETOOTH *SIEGE ELECTRIQUE

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$24,977

+ taxes & licensing

Used
106,501KM
VIN 1GCGTBEN6J1122086

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H3303
  • Mileage 106,501 KM

** TRÈS PROPRE ** VÉHICULE INSPECTÉE EN 135 POINTS ** À VOIR ** V6 * 4X4 *
* PHARES AUTOMATIQUES, SIÈGE ÉLECTRIQUE, CAMERA DE RECUL, BLUETOOTH,
* SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS, CROCHET DE REMORQUAGE ARR.

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Transmission Automatique - 8 vitesses
Verrouillage automatique des portes
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Surveillance de la pression des pneus
Roues en acier
Pneu de secours
Crochet de remorquage arrière
Traction Intégrale (4X4)
CLIMATISATION AVANT
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

$24,977

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2018 Chevrolet Colorado