2018 Chevrolet Cruze

**OBTENEZ UN 2019 POUR LE PRIX D'UN 2018**JAMAIS ACCIDENTE**UN SEUL PROPRIETAIRE**MAGS, SIEGES CHAUFFANTS, CAMERA DE RECUL, ECRAN TACTILE, SIEGE DU CONDUCTEUR ELECTRIQUE, BOUTON POUSSOIR, CLE INTELLIGENTE, SONAR DE RECUL, SYSTEME START/STOP, PHARES AUTOMATIQUES, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C**GARANTI JUSQU'EN JUILLET 2024 OU 100000 KILOMETRES**POSSIBILITÉ DE PROLONGER LA GARANTIELa force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUEBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus,compactes,sous-compactes,berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy,Val-Bélair,Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,Cap-Rouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**POUR PLUS D'INFORMATION CPERRON@FORCEKIA.COM**

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Démarreur à distance

Sièges tissu

Lampes de lecture arrière

Jantes en Aluminium

