2018 Hyundai KONA

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Jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Hyundai Kona 2018 Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * proposé par Kia Val-Bélair à Québec est un VUS sous-compact usagé qui mise sur des équipements utiles au quotidien. Avec son moteur 2,0 litres à essence, sa transmission automatique et ses 125 237 km, il offre une conduite simple, pratique et bien adaptée à la ville. CARACTÉRISTIQUES DU Kona Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * »» Moteur 2,0 litres à 4 cylindres »» Transmission automatique à 6 rapports »» Démarrage par bouton-poussoir de série »» Sièges avant chauffants inclus CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées »» Surveillance des angles morts intégrée »» Freins antiblocage avec contrôle de stabilité »» Coussins gonflables latéraux et rideaux PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres sans plomb »» Puissance de 147 chevaux »» Traction avant pour usage quotidien »» Transmission automatique à 6 vitesses CONFORT »» Climatisation avant incluse »» Sièges avant chauffants pratiques lhiver »» Volant réglable avec commandes audio »» Rétroviseurs chauffants à réglage électrique TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour téléphone mains libres »» Apple CarPlay mentionné sur cette version »» Caméra de recul à lécran »» Démarrage sans clé par bouton-poussoir ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon arrière avec accès pratique »» Couvre-bagage inclus »» Banquette arrière utilitaire au quotidien »» Format VUS facile à stationner RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES »» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2018 APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Format compact pratique en milieu urbain »» Position de conduite surélevée appréciée »» Commandes simples et faciles à utiliser »» Bon équilibre entre confort et format GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec sa carrosserie blanche, son habitacle noir, ses 4 portes et son équipement bien ciblé, ce Hyundai Kona 2018 Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * répond bien aux besoins dun acheteur qui cherche un VUS usagé bien équipé sans complexité inutile. Il combine des fonctions recherchées comme le régulateur de vitesse, la caméra de recul, les sièges chauffants et la surveillance des angles morts. Le NIV de ce Hyundai Kona Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * 2018 est le KM8K22AA6JU077662 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2018 Hyundai KONA

125,237 KM

Details Description Features

$13,977

+ taxes & licensing
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2018 Hyundai KONA

Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *

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2018 Hyundai KONA

Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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125,237KM
VIN KM8K22AA6JU077662

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T4347A
  • Mileage 125,237 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Hyundai Kona 2018 Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * proposé par Kia Val-Bélair à Québec est un VUS sous-compact usagé qui mise sur des équipements utiles au quotidien. Avec son moteur 2,0 litres à essence, sa transmission automatique et ses 125 237 km, il offre une conduite simple, pratique et bien adaptée à la ville.

CARACTÉRISTIQUES DU Kona Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *

»» Moteur 2,0 litres à 4 cylindres
»» Transmission automatique à 6 rapports
»» Démarrage par bouton-poussoir de série
»» Sièges avant chauffants inclus

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES

»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Freins antiblocage avec contrôle de stabilité
»» Coussins gonflables latéraux et rideaux

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

»» Moteur 2,0 litres sans plomb
»» Puissance de 147 chevaux
»» Traction avant pour usage quotidien
»» Transmission automatique à 6 vitesses

CONFORT

»» Climatisation avant incluse
»» Sièges avant chauffants pratiques l'hiver
»» Volant réglable avec commandes audio
»» Rétroviseurs chauffants à réglage électrique

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

»» Intégration Bluetooth pour téléphone mains libres
»» Apple CarPlay mentionné sur cette version
»» Caméra de recul à l'écran
»» Démarrage sans clé par bouton-poussoir

ESPACE DE CHARGEMENT

»» Hayon arrière avec accès pratique
»» Couvre-bagage inclus
»» Banquette arrière utilitaire au quotidien
»» Format VUS facile à stationner

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES

»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2018

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES

»» Format compact pratique en milieu urbain
»» Position de conduite surélevée appréciée
»» Commandes simples et faciles à utiliser
»» Bon équilibre entre confort et format

GARANTIE

»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec sa carrosserie blanche, son habitacle noir, ses 4 portes et son équipement bien ciblé, ce Hyundai Kona 2018 Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * répond bien aux besoins d'un acheteur qui cherche un VUS usagé bien équipé sans complexité inutile. Il combine des fonctions recherchées comme le régulateur de vitesse, la caméra de recul, les sièges chauffants et la surveillance des angles morts.

Le NIV de ce Hyundai Kona Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * 2018 est le KM8K22AA6JU077662 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Transmission Automatique - 6 vitesses
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

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