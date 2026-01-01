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2018 Hyundai KONA
Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
2018 Hyundai KONA
Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$13,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Blanc
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # T4347A
- Mileage 125,237 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Hyundai Kona 2018 Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * proposé par Kia Val-Bélair à Québec est un VUS sous-compact usagé qui mise sur des équipements utiles au quotidien. Avec son moteur 2,0 litres à essence, sa transmission automatique et ses 125 237 km, il offre une conduite simple, pratique et bien adaptée à la ville.
CARACTÉRISTIQUES DU Kona Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
»» Moteur 2,0 litres à 4 cylindres
»» Transmission automatique à 6 rapports
»» Démarrage par bouton-poussoir de série
»» Sièges avant chauffants inclus
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Freins antiblocage avec contrôle de stabilité
»» Coussins gonflables latéraux et rideaux
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres sans plomb
»» Puissance de 147 chevaux
»» Traction avant pour usage quotidien
»» Transmission automatique à 6 vitesses
CONFORT
»» Climatisation avant incluse
»» Sièges avant chauffants pratiques l'hiver
»» Volant réglable avec commandes audio
»» Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour téléphone mains libres
»» Apple CarPlay mentionné sur cette version
»» Caméra de recul à l'écran
»» Démarrage sans clé par bouton-poussoir
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon arrière avec accès pratique
»» Couvre-bagage inclus
»» Banquette arrière utilitaire au quotidien
»» Format VUS facile à stationner
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2018
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Format compact pratique en milieu urbain
»» Position de conduite surélevée appréciée
»» Commandes simples et faciles à utiliser
»» Bon équilibre entre confort et format
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Avec sa carrosserie blanche, son habitacle noir, ses 4 portes et son équipement bien ciblé, ce Hyundai Kona 2018 Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * répond bien aux besoins d'un acheteur qui cherche un VUS usagé bien équipé sans complexité inutile. Il combine des fonctions recherchées comme le régulateur de vitesse, la caméra de recul, les sièges chauffants et la surveillance des angles morts.
Le NIV de ce Hyundai Kona Preferred * A/C * CRUISE * CAMERA * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * 2018 est le KM8K22AA6JU077662 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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