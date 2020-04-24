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2018 Kia Sorento

EX* V6* AWD* TOIT PANO* CECI EST UN 2019

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2018 Kia Sorento

EX* V6* AWD* TOIT PANO* CECI EST UN 2019

Location

Kia Québec

855 Rue du Marais, Québec, QC G1M 3R7

418-626-8600

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$31,987

+ taxes & licensing

  • 12,086KM
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  • Listing ID: 4908936
  • Stock #: QE11425D
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.kiaquebec.com/occasion/Kia-Sorento-2018-id7741645.html

**OBTENEZ UN 2019 POUR LE PRIX D'UN 2018**BIEN EQUIPE**CAPACITE DE REMORQUAGE DE 5000 LBS**MAGS, BOUTON POUSSOIR, CLE INTELLIGENTE, VOLANT CHAUFFANT, SIEGES CHAUFFANTS, SIEGE DU CONDUCTEUR ELECTRIQUE, MEMOIRE DE SIEGE, DETECTION DE PRESENCE DANS LES ANGLES MORTS, CLIMATISATION A DEUX ZONES, PHARES AUTOMATIQUES, PHARES ANTIBROUILLARDS, CAMERA DE RECUL, ECRAN TACTILE, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, SIEGES EN CUIR, TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C**GARANTI JUSQU'EN MARS 2024 OU 100000 KILOMETRES**
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Climatisation arrière
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges de troisième rangée
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique

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