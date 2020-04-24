2018 Kia Sorento

855 Rue du Marais, Québec, QC G1M 3R7
418-626-8600
+ taxes & licensing
https://www.kiaquebec.com/occasion/Kia-Sorento-2018-id7741645.html
**OBTENEZ UN 2019 POUR LE PRIX D'UN 2018**BIEN EQUIPE**CAPACITE DE REMORQUAGE DE 5000 LBS**MAGS, BOUTON POUSSOIR, CLE INTELLIGENTE, VOLANT CHAUFFANT, SIEGES CHAUFFANTS, SIEGE DU CONDUCTEUR ELECTRIQUE, MEMOIRE DE SIEGE, DETECTION DE PRESENCE DANS LES ANGLES MORTS, CLIMATISATION A DEUX ZONES, PHARES AUTOMATIQUES, PHARES ANTIBROUILLARDS, CAMERA DE RECUL, ECRAN TACTILE, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, SIEGES EN CUIR, TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C**GARANTI JUSQU'EN MARS 2024 OU 100000 KILOMETRES**
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
855 Rue du Marais, Québec, QC G1M 3R7