Menu
Account
Sign In
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** HATCHBACK ** BASE * 2.0L * 168HP ** * DÉMARREUR BOUTON POUSSOIR, CAMÉRA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, CRUISE CONTROL, CARPLAY * RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, PHARES LED. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

2019 Toyota Corolla

58,437 KM

Details Description Features

$22,217

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Toyota Corolla

BASE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES/VOLANT CHAUFF *BOUTON POUSSOIR

Watch This Vehicle
12882617

2019 Toyota Corolla

BASE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES/VOLANT CHAUFF *BOUTON POUSSOIR

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

  1. 12882617
  2. 12882617
  3. 12882617
  4. 12882617
  5. 12882617
  6. 12882617
  7. 12882617
  8. 12882617
  9. 12882617
  10. 12882617
  11. 12882617
  12. 12882617
  13. 12882617
  14. 12882617
  15. 12882617
  16. 12882617
  17. 12882617
  18. 12882617
  19. 12882617
  20. 12882617
  21. 12882617
  22. 12882617
  23. 12882617
  24. 12882617
  25. 12882617
  26. 12882617
  27. 12882617
  28. 12882617
Contact Seller

$22,217

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
58,437KM
VIN JTNK4RBE2K3039230

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T3177C
  • Mileage 58,437 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** HATCHBACK ** BASE * 2.0L * 168HP **
* DÉMARREUR BOUTON POUSSOIR, CAMÉRA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, CRUISE CONTROL, CARPLAY
* RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, PHARES LED. ** À VOIR ABSOLUMENT **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Différentiel à glissement limité
Volant réglable
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Roues en acier
Pneu de secours
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kia Val-Bélair

Used 2019 Toyota Corolla BASE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES/VOLANT CHAUFF *BOUTON POUSSOIR for sale in Québec, QC
2019 Toyota Corolla BASE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES/VOLANT CHAUFF *BOUTON POUSSOIR 58,437 KM $22,217 + tax & lic
Used 2022 Kia Telluride NIGHTSKY *AWD *V6 *TOIT *CUIR *CAMERA 360° *5000LBS TOWING for sale in Québec, QC
2022 Kia Telluride NIGHTSKY *AWD *V6 *TOIT *CUIR *CAMERA 360° *5000LBS TOWING 62,277 KM $46,977 + tax & lic
Used 2022 Kia Telluride NIGHTSKY *AWD *V6 *TOIT *CUIR *CAMERA 360° *5000LBS TOWING for sale in Québec, QC
2022 Kia Telluride NIGHTSKY *AWD *V6 *TOIT *CUIR *CAMERA 360° *5000LBS TOWING 78,756 KM $46,317 + tax & lic

Email Kia Val-Bélair

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

Call Dealer

1-581-705-XXXX

(click to show)

1-581-705-9117

Quick Links
Directions Website Inventory
$22,217

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2019 Toyota Corolla