** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** * PHARES AUTOMATIQUES, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE, * SIEGES CHAUFFANTS, DIRECTION ASSISTÉE, CAMERA DE RECUL, CRUISE, * COMMANDES AUDIO AU VOLANT, BLUETOOTH ** À VOIR ABSOLUMENT ** **AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

2020 Honda Civic

29,676 KM

$21,977

+ taxes & licensing
2020 Honda Civic

LX *A/C *CRUISE *CAMERA *SIEGES CHAUFF *BLUETOOTH

13183775

2020 Honda Civic

LX *A/C *CRUISE *CAMERA *SIEGES CHAUFF *BLUETOOTH

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$21,977

+ taxes & licensing

Used
29,676KM
VIN 2HGFC2F55LH030287

  • Exterior Colour Rouge
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # B3801
  • Mileage 29,676 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS **
* PHARES AUTOMATIQUES, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE,
* SIEGES CHAUFFANTS, DIRECTION ASSISTÉE, CAMERA DE RECUL, CRUISE,
* COMMANDES AUDIO AU VOLANT, BLUETOOTH ** À VOIR ABSOLUMENT **

**AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Volant réglable
Sièges en tissu
Roues en acier
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
CLIMATISATION AVANT
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$21,977

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2020 Honda Civic