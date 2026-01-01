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2020 Honda Civic
Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
2020 Honda Civic
Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$21,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Rouge
- Interior Colour Noir
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # B3889A
- Mileage 71,015 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
La Honda Civic Sport 2020 usagée offerte chez Kia Val-Bélair à Québec propose une configuration recherchée avec moteur 2,0 litres à essence, transmission CVT, toit ouvrant, caméra de recul et climatisation bizone. Affichant 71 015 km, ce véhicule rouge à intérieur noir mise sur un format pratique à 4 portes.
CARACTÉRISTIQUES DU Civic Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
»» Moteur 2,0 litres à 158 chevaux
»» Transmission CVT à variation continue
»» Toit ouvrant en verre inclus
»» Jantes de 18 pouces sur Sport
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Contrôle de stabilité électronique de série
»» Coussins gonflables latéraux et rideaux
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres sans plomb
»» Puissance de 158 chevaux à essence
»» Transmission CVT pour conduite fluide
»» Traction avant pour usage quotidien
CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Climatisation automatique à deux zones
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Apple CarPlay intégré au véhicule
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Démarreur à distance déjà équipé
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Coffre arrière accessible facilement
»» Banquette pratique pour usage quotidien
»» Format berline à 4 portes
»» Pneu de secours inclus
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Meilleur achat compact, Le Guide de l'auto, 2020
»» Choix sécurité, Insurance Institute for Highway Safety, 2020
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Conduite stable et direction précise
»» Consommation raisonnable au quotidien
»» Habitacle simple et facile à utiliser
»» Fiabilité générale souvent appréciée
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Cette Honda Civic Sport 2020 se distingue par son équilibre entre équipement utile et agrément de conduite. Le toit ouvrant, les sièges avant chauffants, la caméra de recul, le démarrage à distance et la climatisation bizone ajoutent des éléments concrets au quotidien, sans compliquer l'utilisation.
Son moteur 2,0 litres atmosphérique convient bien aux déplacements urbains et routiers, tandis que la transmission CVT favorise une conduite souple. Avec ses 4 portes, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres électriques, ses phares automatiques et son volant gainé de cuir, ce véhicule demeure bien adapté à la réalité d'ici.
Le NIV de ce Honda Civic Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * 2020 est le 2HGFC2F80LH005632 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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