2020 Honda Civic

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Jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points La Honda Civic Sport 2020 usagée offerte chez Kia Val-Bélair à Québec propose une configuration recherchée avec moteur 2,0 litres à essence, transmission CVT, toit ouvrant, caméra de recul et climatisation bizone. Affichant 71 015 km, ce véhicule rouge à intérieur noir mise sur un format pratique à 4 portes. CARACTÉRISTIQUES DU Civic Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * »» Moteur 2,0 litres à 158 chevaux »» Transmission CVT à variation continue »» Toit ouvrant en verre inclus »» Jantes de 18 pouces sur Sport CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Caméra de recul pour manoeuvres »» Contrôle de stabilité électronique de série »» Coussins gonflables latéraux et rideaux PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres sans plomb »» Puissance de 158 chevaux à essence »» Transmission CVT pour conduite fluide »» Traction avant pour usage quotidien CONFORT »» Sièges avant chauffants inclus »» Siège conducteur à réglage électrique »» Climatisation automatique à deux zones »» Démarrage par bouton-poussoir pratique TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Apple CarPlay intégré au véhicule »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Commandes audio pratiques au volant »» Démarreur à distance déjà équipé ESPACE DE CHARGEMENT »» Coffre arrière accessible facilement »» Banquette pratique pour usage quotidien »» Format berline à 4 portes »» Pneu de secours inclus RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES »» Meilleur achat compact, Le Guide de lauto, 2020 »» Choix sécurité, Insurance Institute for Highway Safety, 2020 APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Conduite stable et direction précise »» Consommation raisonnable au quotidien »» Habitacle simple et facile à utiliser »» Fiabilité générale souvent appréciée GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Cette Honda Civic Sport 2020 se distingue par son équilibre entre équipement utile et agrément de conduite. Le toit ouvrant, les sièges avant chauffants, la caméra de recul, le démarrage à distance et la climatisation bizone ajoutent des éléments concrets au quotidien, sans compliquer lutilisation. Son moteur 2,0 litres atmosphérique convient bien aux déplacements urbains et routiers, tandis que la transmission CVT favorise une conduite souple. Avec ses 4 portes, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres électriques, ses phares automatiques et son volant gainé de cuir, ce véhicule demeure bien adapté à la réalité dici. Le NIV de ce Honda Civic Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * 2020 est le 2HGFC2F80LH005632 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2020 Honda Civic

71,015 KM

Details Description Features

$21,977

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2020 Honda Civic

Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *

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2020 Honda Civic

Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *

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Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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71,015KM
VIN 2HGFC2F80LH005632

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rouge
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # B3889A
  • Mileage 71,015 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

La Honda Civic Sport 2020 usagée offerte chez Kia Val-Bélair à Québec propose une configuration recherchée avec moteur 2,0 litres à essence, transmission CVT, toit ouvrant, caméra de recul et climatisation bizone. Affichant 71 015 km, ce véhicule rouge à intérieur noir mise sur un format pratique à 4 portes.

CARACTÉRISTIQUES DU Civic Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF *
»» Moteur 2,0 litres à 158 chevaux
»» Transmission CVT à variation continue
»» Toit ouvrant en verre inclus
»» Jantes de 18 pouces sur Sport

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Contrôle de stabilité électronique de série
»» Coussins gonflables latéraux et rideaux

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres sans plomb
»» Puissance de 158 chevaux à essence
»» Transmission CVT pour conduite fluide
»» Traction avant pour usage quotidien

CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Climatisation automatique à deux zones
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Apple CarPlay intégré au véhicule
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Démarreur à distance déjà équipé

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Coffre arrière accessible facilement
»» Banquette pratique pour usage quotidien
»» Format berline à 4 portes
»» Pneu de secours inclus

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Meilleur achat compact, Le Guide de l'auto, 2020
»» Choix sécurité, Insurance Institute for Highway Safety, 2020

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Conduite stable et direction précise
»» Consommation raisonnable au quotidien
»» Habitacle simple et facile à utiliser
»» Fiabilité générale souvent appréciée

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Cette Honda Civic Sport 2020 se distingue par son équilibre entre équipement utile et agrément de conduite. Le toit ouvrant, les sièges avant chauffants, la caméra de recul, le démarrage à distance et la climatisation bizone ajoutent des éléments concrets au quotidien, sans compliquer l'utilisation.

Son moteur 2,0 litres atmosphérique convient bien aux déplacements urbains et routiers, tandis que la transmission CVT favorise une conduite souple. Avec ses 4 portes, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres électriques, ses phares automatiques et son volant gainé de cuir, ce véhicule demeure bien adapté à la réalité d'ici.

Le NIV de ce Honda Civic Sport * TOIT * CAMERA * BI-ZONE * CARPLAY * SIEGES CHAUFF * 2020 est le 2HGFC2F80LH005632 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

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