2020 Hyundai Tucson

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec se présente en rouge avec intérieur noir, 4 portes, transmission automatique et moteur 2,4 litres à essence. Cet exemplaire usagé affiche 60 840 km et mise sur un équipement riche et pratique. CARACTÉRISTIQUES DU Tucson ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * »» Traction intégrale AWD pour meilleure motricité »» Système de navigation GPS intégré »» Toit panoramique avec ouverture en verre »» Caméra de recul et équipement haut de gamme CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées »» Contrôle de stabilité et freins ABS Le Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * offre une conduite stable et rassurante grâce à sa traction intégrale et à son moteur 4 cylindres de 2,4 litres. Sa transmission automatique à 6 rapports favorise une réponse douce et constante, autant en ville que sur route. PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,4 litres à essence »» Transmission automatique à 6 vitesses »» Traction intégrale AWD »» Différentiel à glissement limité mentionné Ce VUS mise aussi sur un habitacle bien équipé pour les saisons du Québec. Les sièges avant chauffants, les sièges arrière chauffants et la climatisation à deux zones ajoutent un confort concret. Le démarrage par bouton-poussoir et le hayon électrique rendent lutilisation quotidienne plus simple. CONFORT »» Sièges avant et arrière chauffants »» Siège conducteur à réglage électrique »» Siège passager avant électrique »» Climatisation automatique à deux zones À bord, la présentation noire sagence bien à lextérieur rouge, tandis que plusieurs commandes utiles sont placées à portée de main. Le volant réglable avec commandes audio, le rétroviseur intérieur électrochromatique et les rétroviseurs chauffants soutiennent une expérience agréable en toute saison. TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels et audio »» Système de navigation GPS intégré »» Commandes audio directement au volant »» Radio satellite et radio HD Le toit panoramique, le toit ouvrant en verre, les vitres teintées et léclairage ambiant ajoutent une touche soignée à lensemble. Ce Tucson reçoit aussi des phares automatiques, des phares à DEL, des phares antibrouillard et une ouverture à distance du coffre pour plus de commodité. ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon électrique pour accès facilité »» Accès au coffre arrière pratique »» Ouverture à distance du coffre »» Format VUS pratique pour bagages Le Hyundai Tucson 2020 a aussi été reconnu en sécurité par des organismes nord-américains. Ces distinctions aident à confirmer la solidité générale du modèle pour un acheteur qui cherche un VUS compact bien équipé et rassurant pour la famille. RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES »» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2020 »» Meilleur choix sécurité, Guide de lauto, 2020 Les propriétaires apprécient souvent ce modèle pour son confort quotidien, sa facilité dutilisation et son niveau déquipement. Cette version se démarque aussi par ses sièges chauffants avant et arrière, sa traction intégrale et son ensemble technologique utile au jour le jour. APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Conduite douce et facile au quotidien »» Habitacle silencieux et bien équipé »» Traction intégrale utile lhiver »» Commandes simples et convivialité appréciée GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * usagé combine un moteur 2,4 litres, une transmission automatique, la traction intégrale, un habitacle bien équipé et plusieurs commodités recherchées. Il représente une option complète pour qui veut un VUS polyvalent et bien doté. Le NIV de ce Hyundai Tucson ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * 2020 est le KM8J3CALXLU213411 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2020 Hyundai Tucson

60,840 KM

Details Description Features

$23,977

+ taxes & licensing
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2020 Hyundai Tucson

ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° *

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2020 Hyundai Tucson

ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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60,840KM
VIN KM8J3CALXLU213411

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rouge
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # B3891
  • Mileage 60,840 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec se présente en rouge avec intérieur noir, 4 portes, transmission automatique et moteur 2,4 litres à essence. Cet exemplaire usagé affiche 60 840 km et mise sur un équipement riche et pratique.

CARACTÉRISTIQUES DU Tucson ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° *

»» Traction intégrale AWD pour meilleure motricité
»» Système de navigation GPS intégré
»» Toit panoramique avec ouverture en verre
»» Caméra de recul et équipement haut de gamme

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES

»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Contrôle de stabilité et freins ABS

Le Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * offre une conduite stable et rassurante grâce à sa traction intégrale et à son moteur 4 cylindres de 2,4 litres. Sa transmission automatique à 6 rapports favorise une réponse douce et constante, autant en ville que sur route.

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

»» Moteur 2,4 litres à essence
»» Transmission automatique à 6 vitesses
»» Traction intégrale AWD
»» Différentiel à glissement limité mentionné

Ce VUS mise aussi sur un habitacle bien équipé pour les saisons du Québec. Les sièges avant chauffants, les sièges arrière chauffants et la climatisation à deux zones ajoutent un confort concret. Le démarrage par bouton-poussoir et le hayon électrique rendent l'utilisation quotidienne plus simple.

CONFORT

»» Sièges avant et arrière chauffants
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Siège passager avant électrique
»» Climatisation automatique à deux zones

À bord, la présentation noire s'agence bien à l'extérieur rouge, tandis que plusieurs commandes utiles sont placées à portée de main. Le volant réglable avec commandes audio, le rétroviseur intérieur électrochromatique et les rétroviseurs chauffants soutiennent une expérience agréable en toute saison.

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Système de navigation GPS intégré
»» Commandes audio directement au volant
»» Radio satellite et radio HD

Le toit panoramique, le toit ouvrant en verre, les vitres teintées et l'éclairage ambiant ajoutent une touche soignée à l'ensemble. Ce Tucson reçoit aussi des phares automatiques, des phares à DEL, des phares antibrouillard et une ouverture à distance du coffre pour plus de commodité.

ESPACE DE CHARGEMENT

»» Hayon électrique pour accès facilité
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Ouverture à distance du coffre
»» Format VUS pratique pour bagages

Le Hyundai Tucson 2020 a aussi été reconnu en sécurité par des organismes nord-américains. Ces distinctions aident à confirmer la solidité générale du modèle pour un acheteur qui cherche un VUS compact bien équipé et rassurant pour la famille.

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES

»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2020
»» Meilleur choix sécurité, Guide de l'auto, 2020

Les propriétaires apprécient souvent ce modèle pour son confort quotidien, sa facilité d'utilisation et son niveau d'équipement. Cette version se démarque aussi par ses sièges chauffants avant et arrière, sa traction intégrale et son ensemble technologique utile au jour le jour.

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES

»» Conduite douce et facile au quotidien
»» Habitacle silencieux et bien équipé
»» Traction intégrale utile l'hiver
»» Commandes simples et convivialité appréciée

GARANTIE

»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * usagé combine un moteur 2,4 litres, une transmission automatique, la traction intégrale, un habitacle bien équipé et plusieurs commodités recherchées. Il représente une option complète pour qui veut un VUS polyvalent et bien doté.

Le NIV de ce Hyundai Tucson ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * 2020 est le KM8J3CALXLU213411 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Transmission Automatique - 6 vitesses
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Toit panoramique
Vitres teintées
Hayon électrique
Différentiel à glissement limité
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Sièges en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Sièges arrière chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique

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