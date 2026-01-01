$23,977+ taxes & licensing
2020 Hyundai Tucson
ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° *
2020 Hyundai Tucson
ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$23,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Rouge
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # B3891
- Mileage 60,840 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec se présente en rouge avec intérieur noir, 4 portes, transmission automatique et moteur 2,4 litres à essence. Cet exemplaire usagé affiche 60 840 km et mise sur un équipement riche et pratique.
CARACTÉRISTIQUES DU Tucson ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° *
»» Traction intégrale AWD pour meilleure motricité
»» Système de navigation GPS intégré
»» Toit panoramique avec ouverture en verre
»» Caméra de recul et équipement haut de gamme
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Contrôle de stabilité et freins ABS
Le Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * offre une conduite stable et rassurante grâce à sa traction intégrale et à son moteur 4 cylindres de 2,4 litres. Sa transmission automatique à 6 rapports favorise une réponse douce et constante, autant en ville que sur route.
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,4 litres à essence
»» Transmission automatique à 6 vitesses
»» Traction intégrale AWD
»» Différentiel à glissement limité mentionné
Ce VUS mise aussi sur un habitacle bien équipé pour les saisons du Québec. Les sièges avant chauffants, les sièges arrière chauffants et la climatisation à deux zones ajoutent un confort concret. Le démarrage par bouton-poussoir et le hayon électrique rendent l'utilisation quotidienne plus simple.
CONFORT
»» Sièges avant et arrière chauffants
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Siège passager avant électrique
»» Climatisation automatique à deux zones
À bord, la présentation noire s'agence bien à l'extérieur rouge, tandis que plusieurs commandes utiles sont placées à portée de main. Le volant réglable avec commandes audio, le rétroviseur intérieur électrochromatique et les rétroviseurs chauffants soutiennent une expérience agréable en toute saison.
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Système de navigation GPS intégré
»» Commandes audio directement au volant
»» Radio satellite et radio HD
Le toit panoramique, le toit ouvrant en verre, les vitres teintées et l'éclairage ambiant ajoutent une touche soignée à l'ensemble. Ce Tucson reçoit aussi des phares automatiques, des phares à DEL, des phares antibrouillard et une ouverture à distance du coffre pour plus de commodité.
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon électrique pour accès facilité
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Ouverture à distance du coffre
»» Format VUS pratique pour bagages
Le Hyundai Tucson 2020 a aussi été reconnu en sécurité par des organismes nord-américains. Ces distinctions aident à confirmer la solidité générale du modèle pour un acheteur qui cherche un VUS compact bien équipé et rassurant pour la famille.
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2020
»» Meilleur choix sécurité, Guide de l'auto, 2020
Les propriétaires apprécient souvent ce modèle pour son confort quotidien, sa facilité d'utilisation et son niveau d'équipement. Cette version se démarque aussi par ses sièges chauffants avant et arrière, sa traction intégrale et son ensemble technologique utile au jour le jour.
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Conduite douce et facile au quotidien
»» Habitacle silencieux et bien équipé
»» Traction intégrale utile l'hiver
»» Commandes simples et convivialité appréciée
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Hyundai Tucson 2020 ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * usagé combine un moteur 2,4 litres, une transmission automatique, la traction intégrale, un habitacle bien équipé et plusieurs commodités recherchées. Il représente une option complète pour qui veut un VUS polyvalent et bien doté.
Le NIV de ce Hyundai Tucson ULTIMATE * AWD * GPS * CUIR * TOIT * INFINITY * CAMÉRA 360° * 2020 est le KM8J3CALXLU213411 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Kia Val-Bélair
Email Kia Val-Bélair
Kia Val-Bélair
Call Dealer
1-581-705-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
1-581-705-9117