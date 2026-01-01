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2020 Kia Sorento
LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
2020 Kia Sorento
LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$20,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Blanc
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # T4198A
- Mileage 64,321 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Inspecté en 135 points
Le Kia Sorento 2020 LX à rouage intégral proposé par Kia Val-Bélair à Québec se présente comme un VUS usagé bien équipé pour le quotidien. Avec son moteur de 2,4 litres, sa transmission automatique, sa caméra de recul et ses sièges avant chauffants, il mise sur des éléments concrets et utiles.
CARACTÉRISTIQUES DU SORENTO LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
»» Rouage intégral pour meilleure motricité annuelle
»» Régulateur de vitesse pour trajets réguliers
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Sièges avant chauffants inclus sur ce véhicule
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Contrôle de stabilité pour meilleure tenue de route
»» Freins ABS avec assistance au freinage
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête
»» Serrures de sécurité enfant aux portes arrière
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 4 cylindres de 2,4 litres sans plomb
»» Transmission automatique à 6 vitesses
»» Rouage intégral adapté aux routes du Québec
»» Direction assistée pour conduite plus légère
CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour temps froid
»» Climatisation avant pour confort en été
»» Volant réglable selon votre position
»» Vitres électriques pour usage quotidien pratique
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio intégrées directement au volant
»» Caméra de recul affichée au démarrage arrière
»» Régulateur de vitesse facile à utiliser
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» 4 portes pour accès simple à bord
»» Format VUS utile pour la vie active
»» Pneu de secours inclus pour imprévus
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite haute et rassurante
»» Conduite stable en conditions variées
»» Commandes simples et faciles à comprendre
»» Habitacle pratique pour usage familial
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Avec sa couleur extérieure blanche et son intérieur noir, ce Kia Sorento 2020 LX conserve une présentation sobre et polyvalente. Son odomètre affiche 64 321 km, un kilométrage qui peut intéresser l'acheteur à la recherche d'un VUS usagé récent, automatique et déjà muni d'équipements recherchés.
Parmi les éléments visibles au quotidien, on retrouve aussi les rétroviseurs chauffants, les rétroviseurs électriques, les vitres teintées, le dégivreur de vitre arrière, les phares automatiques et un aileron arrière. Ces caractéristiques ajoutent une utilisation simple dans les déplacements urbains, sur route et durant la saison froide.
Ce Sorento se distingue surtout par l'équilibre de son équipement. Il ne cherche pas à en faire trop. Il offre plutôt les fonctions que plusieurs conducteurs veulent réellement : rouage intégral, caméra de recul, Bluetooth, régulateur de vitesse, sièges chauffants et commandes audio au volant. Pour un usage familial, professionnel ou personnel, ce VUS répond bien aux besoins courants.
Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Kia Sorento 2020 LX usagé représente une option intéressante pour l'acheteur qui veut un véhicule polyvalent, bien présenté et doté d'équipements concrets pour le climat d'ici. Il propose une conduite simple, une configuration pratique à 4 portes et un ensemble d'éléments utiles au quotidien.
Le NIV de ce Kia Sorento LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2020 est le 5XYPGDA32LG701390 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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