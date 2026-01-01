2020 Kia Sorento

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Jamais accidenté // Inspecté en 135 points Le Kia Sorento 2020 LX à rouage intégral proposé par Kia Val-Bélair à Québec se présente comme un VUS usagé bien équipé pour le quotidien. Avec son moteur de 2,4 litres, sa transmission automatique, sa caméra de recul et ses sièges avant chauffants, il mise sur des éléments concrets et utiles. CARACTÉRISTIQUES DU SORENTO LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * »» Rouage intégral pour meilleure motricité annuelle »» Régulateur de vitesse pour trajets réguliers »» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées »» Sièges avant chauffants inclus sur ce véhicule CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Contrôle de stabilité pour meilleure tenue de route »» Freins ABS avec assistance au freinage »» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête »» Serrures de sécurité enfant aux portes arrière PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 4 cylindres de 2,4 litres sans plomb »» Transmission automatique à 6 vitesses »» Rouage intégral adapté aux routes du Québec »» Direction assistée pour conduite plus légère CONFORT »» Sièges avant chauffants pour temps froid »» Climatisation avant pour confort en été »» Volant réglable selon votre position »» Vitres électriques pour usage quotidien pratique TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Commandes audio intégrées directement au volant »» Caméra de recul affichée au démarrage arrière »» Régulateur de vitesse facile à utiliser ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès au coffre arrière pratique »» 4 portes pour accès simple à bord »» Format VUS utile pour la vie active »» Pneu de secours inclus pour imprévus APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Position de conduite haute et rassurante »» Conduite stable en conditions variées »» Commandes simples et faciles à comprendre »» Habitacle pratique pour usage familial GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec sa couleur extérieure blanche et son intérieur noir, ce Kia Sorento 2020 LX conserve une présentation sobre et polyvalente. Son odomètre affiche 64 321 km, un kilométrage qui peut intéresser lacheteur à la recherche dun VUS usagé récent, automatique et déjà muni déquipements recherchés. Parmi les éléments visibles au quotidien, on retrouve aussi les rétroviseurs chauffants, les rétroviseurs électriques, les vitres teintées, le dégivreur de vitre arrière, les phares automatiques et un aileron arrière. Ces caractéristiques ajoutent une utilisation simple dans les déplacements urbains, sur route et durant la saison froide. Ce Sorento se distingue surtout par léquilibre de son équipement. Il ne cherche pas à en faire trop. Il offre plutôt les fonctions que plusieurs conducteurs veulent réellement : rouage intégral, caméra de recul, Bluetooth, régulateur de vitesse, sièges chauffants et commandes audio au volant. Pour un usage familial, professionnel ou personnel, ce VUS répond bien aux besoins courants. Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Kia Sorento 2020 LX usagé représente une option intéressante pour lacheteur qui veut un véhicule polyvalent, bien présenté et doté déquipements concrets pour le climat dici. Il propose une conduite simple, une configuration pratique à 4 portes et un ensemble déléments utiles au quotidien. Le NIV de ce Kia Sorento LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2020 est le 5XYPGDA32LG701390 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2020 Kia Sorento

64,321 KM

Details Description Features

$20,977

+ taxes & licensing
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2020 Kia Sorento

LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

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2020 Kia Sorento

LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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64,321KM
VIN 5XYPGDA32LG701390

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T4198A
  • Mileage 64,321 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Inspecté en 135 points

Le Kia Sorento 2020 LX à rouage intégral proposé par Kia Val-Bélair à Québec se présente comme un VUS usagé bien équipé pour le quotidien. Avec son moteur de 2,4 litres, sa transmission automatique, sa caméra de recul et ses sièges avant chauffants, il mise sur des éléments concrets et utiles.

CARACTÉRISTIQUES DU SORENTO LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
»» Rouage intégral pour meilleure motricité annuelle
»» Régulateur de vitesse pour trajets réguliers
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Sièges avant chauffants inclus sur ce véhicule

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Contrôle de stabilité pour meilleure tenue de route
»» Freins ABS avec assistance au freinage
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête
»» Serrures de sécurité enfant aux portes arrière

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 4 cylindres de 2,4 litres sans plomb
»» Transmission automatique à 6 vitesses
»» Rouage intégral adapté aux routes du Québec
»» Direction assistée pour conduite plus légère

CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour temps froid
»» Climatisation avant pour confort en été
»» Volant réglable selon votre position
»» Vitres électriques pour usage quotidien pratique

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio intégrées directement au volant
»» Caméra de recul affichée au démarrage arrière
»» Régulateur de vitesse facile à utiliser

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» 4 portes pour accès simple à bord
»» Format VUS utile pour la vie active
»» Pneu de secours inclus pour imprévus

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite haute et rassurante
»» Conduite stable en conditions variées
»» Commandes simples et faciles à comprendre
»» Habitacle pratique pour usage familial

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec sa couleur extérieure blanche et son intérieur noir, ce Kia Sorento 2020 LX conserve une présentation sobre et polyvalente. Son odomètre affiche 64 321 km, un kilométrage qui peut intéresser l'acheteur à la recherche d'un VUS usagé récent, automatique et déjà muni d'équipements recherchés.

Parmi les éléments visibles au quotidien, on retrouve aussi les rétroviseurs chauffants, les rétroviseurs électriques, les vitres teintées, le dégivreur de vitre arrière, les phares automatiques et un aileron arrière. Ces caractéristiques ajoutent une utilisation simple dans les déplacements urbains, sur route et durant la saison froide.

Ce Sorento se distingue surtout par l'équilibre de son équipement. Il ne cherche pas à en faire trop. Il offre plutôt les fonctions que plusieurs conducteurs veulent réellement : rouage intégral, caméra de recul, Bluetooth, régulateur de vitesse, sièges chauffants et commandes audio au volant. Pour un usage familial, professionnel ou personnel, ce VUS répond bien aux besoins courants.

Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Kia Sorento 2020 LX usagé représente une option intéressante pour l'acheteur qui veut un véhicule polyvalent, bien présenté et doté d'équipements concrets pour le climat d'ici. Il propose une conduite simple, une configuration pratique à 4 portes et un ensemble d'éléments utiles au quotidien.

Le NIV de ce Kia Sorento LX * AWD * CRUISE * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2020 est le 5XYPGDA32LG701390 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Transmission Automatique - 6 vitesses
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Aileron arrière
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

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