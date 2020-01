2020 Kia Soul

https://www.kiaquebec.com/occasion/Kia-Soul-2020-id7671070.html



**LIQUIDATION DES DEMONSTRATEURS**MAGS, PHARES AUTOMATIQUES, PHARES ANTIBROUILLARDS, PHARES AU XENON, VOLANT CHAUFFANT, CAMERA DE RECUL, ECRAN TACTILE, SYSTEME START/STOP, DETECTION DE PRESENCE DANS LES ANGLES MORTS, DETECTION DE CHANGEMENT DE VOIE, CHARGEUR DE CELLULAIRE PAR INDUCTION, TOIT OUVRANT, SIEGES CHAUFFANTS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, A/C**POSSIBILITÉ DE PROLONGER LA GARANTIELa force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUEBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus,compactes,sous-compactes,berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy,Val-Bélair,Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,Cap-Rouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**POUR PLUS D'INFORMATION CPERRON@FORCEKIA.COM**

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Commandes audio au volant

Miroirs chauffants

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Phares haute intensité

Avertissement de changement de voie

Barrures de roues

Coussins gonflables

Coussins gonflables arrière pour la tête

Coussins gonflables doubles

Points d'ancrage pour sièges d'enfant

Rideaux gonflables

Surveillance de l’angle mort

Système d'alarme

Dégivreur de Lunette

Miroirs clignotants

Rétroviseurs chauffants

Télédéverrouillage

Appuie-bras central

Sièges chauffants

Jantes en Aluminium

Intérieur Tissus

Volant chauffant

Écran multimédia

