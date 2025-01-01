Menu
Account
Sign In
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** LX+ * 1.6L * 120HP ** * RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, PHARES AUTOMATIQUES, VITRES ÉLECTRIQUES, A/C * SIÈGES AVANT CHAUFFANTS,CAMÉRA DE RECUL,COMMANDES AUDIO AU VOLANT, APPLE CARPLAY * DÉGIVREUR VITRE ARRIÈRE, COUVRE BAGAGE, RADIO SATELLITE, GPS. ** À VOIR ABSOLUMENT ** **AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

2021 Kia Rio5

98,437 KM

Details Description Features

$16,977

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Kia Rio5

LX+ *A/C *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF

Watch This Vehicle
13238315

2021 Kia Rio5

LX+ *A/C *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

  1. 13238315
  2. 13238315
  3. 13238315
  4. 13238315
  5. 13238315
  6. 13238315
  7. 13238315
  8. 13238315
  9. 13238315
  10. 13238315
Contact Seller

$16,977

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
98,437KM
VIN 3KPA25AD8ME374088

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # D3103
  • Mileage 98,437 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** LX+ * 1.6L * 120HP **
* RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, PHARES AUTOMATIQUES, VITRES ÉLECTRIQUES, A/C
* SIÈGES AVANT CHAUFFANTS,CAMÉRA DE RECUL,COMMANDES AUDIO AU VOLANT, APPLE CARPLAY
* DÉGIVREUR VITRE ARRIÈRE, COUVRE BAGAGE, RADIO SATELLITE, GPS. ** À VOIR ABSOLUMENT **

**AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Manuelle
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Roues en acier
Sièges avant chauffants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission Manuelle 6 Vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kia Val-Bélair

Used 2025 Kia Seltos EX *AWD *TOIT *CRUISE *SIEGES CHAUFF *CAMERA *VOLANT CHAUFF for sale in Québec, QC
2025 Kia Seltos EX *AWD *TOIT *CRUISE *SIEGES CHAUFF *CAMERA *VOLANT CHAUFF 50,462 KM $29,115 + tax & lic
Used 2021 Kia Seltos LX *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF for sale in Québec, QC
2021 Kia Seltos LX *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF 46,241 KM $20,577 + tax & lic
Used 2021 Kia Sorento X-LINE *AWD *SIEGES CHAUFF *CARPLAY *CAMERA *BI-ZONE *CRUISE for sale in Québec, QC
2021 Kia Sorento X-LINE *AWD *SIEGES CHAUFF *CARPLAY *CAMERA *BI-ZONE *CRUISE 54,202 KM $28,617 + tax & lic

Email Kia Val-Bélair

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

Call Dealer

1-581-705-XXXX

(click to show)

1-581-705-9117

Quick Links
Directions Website Inventory
$16,977

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2021 Kia Rio5